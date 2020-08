Flávio Bolsonaro testa positivo para covid-19, diz assessoria

BRASÍLIA E RIO - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que testou positivo para covid-19. Ele está em isolamento em casa e não apresenta sintomas.

"Ainda na noite de segunda-feira (24) ele começou a tomar cloroquina e azitromicina. Tem se sentido totalmente bem e está assintomático", informou, em nota, a assessoria do parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Leia Também 115 mil ‘bundões’?

Ele é o quarto integrante da família presidencial a contrair a doença. Além do próprio Bolsonaro, a primeira-dama, Michelle, e o filho mais novo, chamado de "04", Jair Renan, também foram diagnosticados com covid-19. Nenhum deles informou ter sofrido complicações da doença.

O País registrou nesta segunda-feira, 24, 679 mortes e 21.491 novas infecções de coronavírus, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde. No total, 115.451 vidas já foram perdidas por causa da covid-19.

Nessa segunda-feira, 24, em evento no Palácio do Planalto batizado de "Vencendo a Covid-19", Bolsonaro lembrou que ainda em março chamou a doença de "gripezinha" e disse que o seu “histórico de atleta” impediria uma infecção mais grave.

No discurso, o presidente não fez qualquer menção às vítimas ou a seus familiares e voltou a atacar jornalistas. “Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”, afirmou.

Flávio é investigado pelo Ministério Público pelo esquema de ‘rachadinha’ na Assembleia Legislativa do Rio quando ele era deputado estadual, conhecido como Caso Queiroz. Os promotores suspeitam das práticas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Presidente nacional do PSDB também está infectado

Quem também anunciou ter testado positivo para a covid-19 foi o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. O anuncio foi feito pelo ex-deputado federal pelas redes sociais. Araújo disse ter testado positivo, mas não mencionou seu estado de saúde ou o protocolo de tratamento que está seguindo.