Flávio Bolsonaro diz que intermediou reunião no BNDES para empresário da Covaxin

BRASÍLIA – O senador Flávio Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira, 25, conhecer o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, por meio de “amigos em comum” e que não tem relação comercial com o empresário. Mesmo assim, o filho do presidente Jair Bolsonaro confirmou ter levado Maximiano para uma reunião com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, em 13 de outubro. O encontro, feito via videoconferência, foi revelado pelo site da revista Veja.

“Conheço o senhor Maximiano de amigos em comum aqui em Brasília, como conheço milhares de pessoas. Mas não tenho absolutamente nenhuma relação comercial, financeira, com o senhor Maximiano”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais. A Precisa é a representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biothec, que intermediou a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin pelo governo federal.

O contrato, de R$ 1,6 bilhão, é investigada pelo Ministério Público Federal e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado por suspeitas de irregularidades.

Segundo Flávio, a reunião no BNDES tratou sobre um pedido de financiamento para outra empresa de Maximiano, a Xis Internet Fibra. Montezano, presidente do banco, é amigo de Flávio.

“O que fiz, sim, foi pedir ao presidente do BNDES para que ouvisse a boa ideia trazida pelo senhor Maximiano para que o BNDES pudesse entender e, quem sabe, dar algum suporte para levar internet para o Norte e para o Nordeste”, disse.

Também participou da videoconferência Danilo Fiorini, CEO da Xis Internet Fibra. Na agenda pública de Montezano, consta apenas o sobrenome de Maximiano, que está identificado como “sócio” da Xis Internet Fibra. Não há informações, no site do BNDES, sobre o assunto da reunião.

Maximiano e a Precisa estão sob investigação da CPI após o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda afirmar, em depoimento ao Ministério Público Federal, que sofreu “pressão atípica”, por parte de seus superiores, para agilizar a importação dos imunizantes. Em depoimento à comissão nesta sexta, Ricardo Miranda afirmou que também recebeu telefonema de Francisco Maximiano para tratar das vacinas.

Para Flávio, o fato de a reunião ter constado na agenda pública é sinal de que não teve nada de suspeito no encontro. “A reunião foi publicada em agenda oficial do presidente do BNDES, então, portanto, com toda a transparência, sem nada, absolutamente, nada a esconder”, diz o senador.

No vídeo, Flávio diz ainda que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, também teria se encontrado com representantes da Precisa Medicamentos. “Não vou ser leviano de sugerir que o senador Randolfe Rodrigues levou, ou esteja levando, alguma vantagem comercial da Precisa ou da Covaxin”, afirma o senador fluminense, completando que o trabalho do parlamentar é intermediar para que “as coisas aconteçam”, especialmente em benefício dos “que mais precisam, dos mais pobres”. “O papel do BNDES é esse, diferente do que acontecia em governo passados”, diz Bolsonaro.

Procurado, o BNDES não comentou o assunto até o fechamento deste texto. No site do banco de fomento não consta quaisquer operações nem com a Xis Internet Fibra nem com a Precisa Medicamentos.

No site da Xis Internet Fibra há pouca informação institucional sobre a empresa, que ofereceria serviços de conexão à internet de banda larga. “A XIS INTERNET FIBRA tem as melhores opções para sua casa ficar sempre conectada. Internet rápida e fácil e sem limite de dados. Toda a velocidade da Ultra Banda Larga para você voar na Internet!”, diz a página inicial do site da empresa na internet.