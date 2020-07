Filipe Martins cobra resgate da 'base originária do governo e seu discurso conservador'

O assessor especial da Presidência da República, Filipe Martins, cobrou, em postagens no Twitter, o resgate e a proteção da base originária do governo de Jair Bolsonaro e ao seu discurso conservador. Na série de textos, ele cita o enfraquecimento do “núcleo político-ideológico” que levou o presidente ao poder, em 2018. Martins é um dos mais fiéis seguidores do escritor Olavo de Carvalho, cuja ideologia conservadora é considerada a base do atual governo.

Na visão de Martins, esse grupo perdeu influência sobre o presidente e, com o enfraquecimento desse discurso, o governo se viu obrigado a aceitar apenas propostas e políticas consideradas aceitáveis pelo establishment. Ele não cita nos textos, mas Bolsonaro se aproximou ao Centrão e deu cargos aos partidos desse grupo em troca de suporte político no Congresso.

6. Isso significa que, ao permitir que o discurso político-ideológico que lhe dá sustentação seja enfraquecido, o governo se coloca sob o risco de ser submetido a uma situação na qual suas únicas opções aceitáveis são aquelas predeterminadas pelos senhores da ideologia dominante. — Filipe G. Martins (@filgmartin) July 14, 2020

Essa aproximação constituiu o que Martins chama de um “neutralismo tecnocrático”, que tornaria o governo refém dos inimigos da transformação cultural pretendida pelo núcleo político-ideológico que o sustentava. Para Martins, essa nova postura do presidente torna o governo “incapaz de desafiar a ideologia dominante”, além de aumentar o custo político dos apoiam Bolsonaro.

“Depois de um longo período atacando a chamada ‘ala ideológica’, grupo que forma a base de apoio originária e mais fiel do Presidente, o establishment já se sente à vontade para eleger novos alvos e agora direciona seus ataques contra os militares que integram o governo”, exemplificou Martins, tendo como plano de fundo as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) aos militares que ocupam cargos governamentais.

O único jeito de reverter esse quadro seria, na visão de Martins, “proteger quem com ele colabora, é resgatar e proteger a base originária do governo e seu discurso conservador”.

As demandas de Martins encontram eco em manifestações recentes do próprio Olavo de Carvalho. O escritor já cobrou de Bolsonaro apoio a si próprio e aos seus seguidores, além de ter dito que o presidente é “fraco” e que nada fez “contra o avanço do comunismo”. “Virou ‘pragmático’, e quanto mais pragmático virou, mais foi acusado de fascista e ditador. A fraqueza atrai a agressividade”, disse Olavo nas redes sociais, em referência a Jair Bolsonaro