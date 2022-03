FHC é internado em São Paulo após fratura no fêmur; estado de saúde é bom, segundo assessoria

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, foi internado nesta sexta-feira, 11, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O político do PSDB sofreu uma fratura no fêmur após um acidente doméstico. Segundo a assessoria do partido, seu estado de saúde é bom. A internação foi revelada pelo blog de Ancelmo Gois no jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

Na noite de sexta-feira, o perfil oficial do PSDB no Twitter fez uma postagem desejando rápida recuperação a FHC. A publicação reitera o diagnóstico de fratura no fêmur, informação confirmada posteriormente com a assessoria. Procurado, o hospital Albert Einstein não deu informações sobre o ex-presidente. Ainda não há boletim médico sobre a internação.

Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil, @FHC. — PSDB (@PSDBoficial) March 12, 2022

Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República por dois mandatos, de 1995 a 2002. Foi ministro da Fazenda entre 1993 e 1994, durante o governo de Itamar Franco. Ocupando esse posto, chefiou a elaboração do Plano Real, que estabilizou a Economia após períodos de hiperinflação. Atualmente, preside a Fundação Fernando Henrique Cardoso e é presidente de honra do PSDB.