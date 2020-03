FHC diz que Brasil precisa de 'pacificação': 'Há tempo para sustar impulsos de ódio'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) escreveu no Twitter que o Brasil precisa de pacificação e rumo. Ele pede o fim dos "impulsos de ódio" no País, sem fazer referência a uma situação específica.

"Com coronavírus, desemprego elevado e crescimento baixo, mais do que nunca, precisamos de serenidade e boa liderança", escreveu FHC. "Ainda há tempo para sustar impulsos de ódio. Menos do que de manifestações contra, o País precisa de pacificação e rumo. A eles, pois."