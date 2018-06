FHC afirma que 'justiça se cumpriu' com prisão de Lula

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta quarta-feira, 11, que não ficou contente com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela Operação Lava Jato, mas que a "justiça se cumpriu". "Não acho que seja bom para ninguém (a prisão de Lula). É um momento delicado da vida política brasileira, especialmente porque as acusações não são políticas, são de conduta", opinou.

Em entrevista à rádio CBN, o tucano afirmou ainda que não considera o petista um preso político, uma vez que a Justiça brasileira é livre e que todos os trâmites necessários foram cumpridos.

Para FHC, a prisão de Lula é triste porque tanto o PSDB e o PT, que polarizaram a política brasileira nas últimas duas décadas, nasceram com ideais próximos, mas acabaram deixando de se unir na luta contra "os verdadeiros males" do País, como o patrimonialismo e o corporativismo.

Por outro lado, o ex-presidente rebateu as acusações de que a Lava Jato estaria sendo parcial, focando especialmente em políticos do PT. "Acho que o que está no foco da Lava Jato é o poder central, e o PSDB não estava no poder", afirmou.

Questionado sobre qual seria sua opinião sobre a prisão em segunda instância, que pode ser revista novamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), FHC disse que a execução provisória de pena foi pensada para se impedir a prescrição de processos à custa de meios protelatórios. Ele indicou que poderia apoiar a ideia de permitir a prisão após apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ideia defendida pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, caso ela previsse um prazo para o julgamento dessas ações.

Temer

FHC disse que relutou em apoiar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como fez na época de Fernando Collor, uma vez que isso significa uma grande perda de capacidade de governar o País. Por outro lado, o ex-presidente disse considerar que o atual mandatário, Michel Temer, conseguiu fazer muito mais mudanças do que imaginava.

O tucano entende que a popularidade do emedebista deve ter dificuldades para subir mesmo diante dos avanços vistos em seu governo. "O povo esquece que votou no vice. Pensa que votou no outro".