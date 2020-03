Fernando Holiday rasga ficha do DEM no plenário da Câmara

SÃO PAULO - Uma das principais lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL), o vereador Fernando Holiday usou o microfone do plenário da Câmara nesta quarta-feira, 11, para anunciar publicamente sua saída do DEM. O parlamentar rasgou sua filiação durante a discussão de um projeto de lei que pretende limitar o serviço de transporte por aplicativos na capital.

O projeto é de autoria do vereador Adílson Amadeu, do DEM, e apoiado pela bancada. Holiday já havia comunicado ao diretório da sigla sua intenção e a filiação ao Patriotas, legenda que passou a ser comandada pelo MBL na capital.

“No plenário não houve nenhuma ameaça, mas nos corredores disseram que, devido ao gesto, o DEM pode me processar. Mas estou no prazo da janela partidária”, disse o vereador ao Estado. Procurado, o presidente do DEM, vice-governador Rodrigo Garcia, não se manifestou até o momento.

Outro quadro do MBL, o deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei, filiou-se ao Patriota e será candidato à Prefeitura de São Paulo pela sigla. Ele também foi eleito pelo DEM, mas deixou o partido.

Do dia 5 de março ao dia 3 de abril os vereadores que disputarão a eleição municipal de 2020 podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A presidência da Câmara colocou na pauta do dia de hoje a primeira votação do Projeto de Lei (PL) 419/18, do vereador Adilson Amadeu, cuja principal proposta é equiparar o total de licenças para motoristas de aplicativo ao número de táxis em circulação na capital, que é de cerca de 40 mil.