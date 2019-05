Fernando Henrique diz que 'Brasil vive momento de transição perigoso'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou nesta quarta-feira, 29, o que entende como uma abordagem "punitiva" do poder público diante da criminalidade no País. Sem citar diretamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, FHC aproveitou um debate sobre a política de drogas em vigor para dizer que "o Brasil vive um momento de transição perigoso".

"Infelizmente, no Brasil, está prevalecendo a ideia de que criminoso bom é criminoso morto", declarou FHC, em encontro organizado na capital paulista pela fundação que leva seu nome, em conjunto com o Instituto Igarapé. De acordo com o ex-presidente tucano, falta ao País um foco maior no combate ao crime organizado em lugar de uma "perseguição" a usuários de drogas como a maconha. "A atitude punitiva que estamos tomando é contraproducente", emendou.

FHC disse esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicione de maneira mais "adequada" em relação a essa discussão. O tema deve entrar na pauta da Corte em junho, guiado pela expectativa de um posicionamento dos magistrados a favor da descriminalização da posse de maconha. "Dizer que quem defende a regulamentação defende o uso de drogas? Não, ninguém em sã consciência defende o uso de drogas", acrescentou o ex-presidente.

FHC dividiu a mesa com nomes como os advogados Pierpaolo Bottini e Beto Vasconcelos, além do ex-diretor da Secretaria Nacional de Políticas de Drogas do Ministério da Justiça Leon Garcia. O debate foi mediado pela diretora-executiva do Instituto Igarapé, Illona Szabó, que chegou a ser indicada pelo ministro Sergio Moro (Justiça) para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas teve a nomeação revogada.