Após fiasco no TCU, Bezerra deixa liderança do governo Bolsonaro

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) deixou o cargo de líder do governo no Senado. A decisão foi anunciada um dia após o parlamentar perder a eleição para a escolha do indicado do Senado ao Tribunal de Contas da União (TCU), vencida pelo senador Antônio Anastasia (PSD-MG). Bezerra não informou os motivos da saída.

“Entreguei nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado. Formalizei o pedido ao presidente Jair Bolsonaro, a quem agradeço pela confiança no exercício da função”, afirmou o parlamentar.

Tendo recebido apenas sete votos, o senador teve a pior colocação entre os três candidatos à vaga no TCU. A segunda colocada, senadora Kátia Abreu (Progressistas-TO) obteve 19 votos e Anastasia, 52.

A vitória de Anastasia implica também em outra mudança nas cadeiras do Senado. Com sua saída da política eleitoral, entra em cena seu primeiro suplente, Alexandre Silveira (PSD-MG), que assumirá seu lugar e passará a ser senador por Minas.

Silveira foi deputado federal de 2007 a 2015. Começou a carreira política no Cidadania, então PPS, mas filiou-se ao PSD em 2011, ano em que tomou posse de seu segundo mandato. Hoje, é presidente do diretório mineiro do partido.

Antes de substituir Anastasia como senador, ele era Diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos do Senado. Ligado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), Silveira quer disputar a eleição para senador no ano que vem.