Felipe Salto assume Fazenda de SP com discurso de austeridade e responsabilidade fiscal

Ao tomar posse nesta segunda-feira, 25, como secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o economista Felipe Salto fez discurso no qual defendeu a austeridade fiscal combinada com responsabilidade social. “A responsabilidade fiscal e os bons indicadores fiscais não são um objetivo final, mas um meio para atender a população”, disse, em discurso ao lado do governador Rodrigo Garcia.

“Para financiar política pública de boa qualidade, é preciso ter as contas públicas saneadas. Esse é o histórico de São Paulo. O que podemos fazer a mais? Melhorar a execução dos investimentos, melhorar a execução das políticas sociais”, disse Salto. Ele afirmou que há uma “herança bendita” no caixa paulista hoje, mas defendeu que a responsabilidade fiscal não pode ser deixada de lado. “É como unha, cabelo: você corta nesta semana e na semana seguinte já cresceu”, afirmou.

De acordo com o novo secretário, ele chega com uma situação fiscal bastante confortável de um caixa de R$ 35 bilhões e uma dívida pequena, o que abre espaço para o Estado fazer investimentos.

Questionado por jornalistas, Salto descartou um aumento de impostos para aumentar arrecadação. “O que precisamos fazer é zelar para manter essa boa herança que recebemos do ministro Meirelles”, afirmou.

O novo secretário disse que pretende aplicar na gestão da coisa pública paulista técnicas modernas de avaliação de programas sociais e investimentos para, se for o caso, mantê-los ou interrompê-los identificar onde o Estado deverá fazer seus melhores investimentos.

Salto é colunista do Estadão desde março de 2021, quando ocupava o posto de diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado. Ele é mestre em administração pública e governo pela FGV/EASP.

O novo secretário estadual substitui o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Ele deixou a secretaria com a ideia de concorrer nas eleições deste ano, mas ainda não anunciou qual será seu futuro político.

Presente na posse, Meirelles disse sair com sensação de dever cumprido e comemorou o crescimento do PIB paulista. Também na cerimônia, o governador Rodrigo Garcia voltou a dizer que Salto trará “juventude e experiência para continuar defendendo São Paulo”. “Defender São Paulo é mostrar que somos um Estado que sempre evitou guerra e briga ideológica, porque sabemos que isso não resolve a vida das pessoas. Aqui nós queremos paz para trabalhar e para construir esse grande Estado”, disse Garcia.