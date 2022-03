Felipe Moura Brasil estreia coluna no ‘Estadão’ e Rádio Eldorado

O Grupo Estado está ampliando o seu time de analistas para a cobertura das eleições deste ano. O mais novo colunista da Rádio Eldorado e do Estadão é Felipe Moura Brasil. A partir desta segunda-feira, dia 28, ele fará comentários diários na emissora, com foco na política nacional. Na versão impressa do jornal, Moura Brasil começará em 11 de abril a escrever uma coluna quinzenal.

“Na coluna no Estadão, pretendo analisar episódios relevantes do cenário político e cultural, à luz de grandes obras, autores, personagens e tradições de pensamento, eventualmente inserindo os elementos e fundamentos das questões em jogo em um contexto histórico ou internacional, sem deixar de atentar para as disputas eleitorais”, afirmou Moura Brasil. “Na coluna da Rádio Eldorado, pretendo analisar as notícias do dia, separando fatos e propaganda político-ideológica, contextualizando cada situação e apontando as tendências dos acontecimentos. Tudo isso, claro, em conversa leve e bem-humorada com (os âncoras) Haisem Abaki e Carol Ercolin.”

O novo comentarista vai estar ao vivo na rádio, de segunda a sexta, às 7h35, com a coluna Análise dos Fatos, no Jornal Eldorado. O comentário terá duração de 15 minutos. Além do FM 107,3 - SP (para Região Metropolitana de São Paulo), o ouvinte poderá acompanhar a coluna também pelo site radioeldorado.com.br, pelo aplicativo da Rádio Eldorado (IOS e Android) e pela Skill da Eldorado na Alexa (Amazon).

As colunas serão publicadas em formato podcast, disponível nas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Felipe Moura Brasil é carioca, tem 40 anos, e já atuou em O Antagonista, Veja, Crusoé, Mídia Sem Máscara, e pelas Rádios BandNews FM e Jovem Pan, onde também foi diretor de jornalismo. Fez ainda trabalhos para a Editora Record e é colunista do UOL.