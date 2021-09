Febraban reafirma apoio a manifesto que pede harmonia entre Poderes

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reafirmou, em nota divulgada nesta quinta-feira, 2, o apoio ao manifesto que pedia pacificação entre Poderes. Com revelou o Estadão, o documento teve origem na entidade, mas sua divulgação foi adiada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

“A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) reafirma o apoio emprestado ao manifesto “A Praça é dos Três Poderes”, cuja adesão se deu, desde o início, dentro de um contexto plurifederativo de entidades representativas do setor produtivo e cuja única finalidade é defender a harmonia do ambiente institucional no país”, diz a nota.

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, adiou o prazo para a publicação do manifesto com o argumento de que era necessário ampliar devido ao grande número de entidades patronais que desejam assinar o documento, mas precisam antes cumprir um ritual interno de aprovação da iniciativa em suas assembleias ou conselhos. No entanto, a decisão de postergar a divulgação se deu após ação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ligou para Skaf.

O manifesto encampado pela Fiesp possui cerca de três parágrafos e foi enviado às associações por Skaf – que se notabilizou pelo apoio a Bolsonaro e chegou a ser cogitado nos meios bolsonaristas como uma opção para o Palácio dos Bandeirantes.

O texto que circulou entre associações empresariais dizia que a harmonia “tem de ser a regra” entre os Três Poderes e que é “primordial” que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição impõe. No documento, as entidades da sociedade civil dizem que “veem com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas”. Afirmam que o momento exige aproximação e cooperação entre Legislativo, Judiciário e Executivo e que cada um atue com “responsabilidade nos limites de sua competência”.

Leia a íntegra da nota divulgada pela Febraban

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) assumiu a coordenação do processo de coleta de assinaturas e se responsabilizou pela publicação, conforme e-mail dirigido a mais de 200 entidades no último dia 27 de agosto.

A FEBRABAN considera que o conteúdo do manifesto, aprovado por sua governança própria, foi amplamente divulgado pela mídia do país, cumprindo sua finalidade. A Federação manifesta respeito pela opção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que se posicionaram contrariamente à assinatura do manifesto.

Diante disso, a FEBRABAN avalia que, no seu âmbito, o assunto está encerrado e com isso não ficará mais vinculada às decisões da FIESP, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar sem data a publicação do manifesto.

A FEBRABAN confirma seu apoio ao conteúdo do texto que aprovou, já de amplo conhecimento público, cumprindo assim o seu papel ao se juntar aos demais setores produtivos do Brasil num pedido de equilíbrio e serenidade, elementos basilares de uma democracia sólida e vigorosa.