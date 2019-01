Faxina retira foto oficial de Temer do Palácio do Planalto

BRASÍLIA - Em seu primeiro dia útil de governo, o presidente Jair Bolsonaro não precisou “conviver” com o antecessor, Michel Temer, nas paredes do Palácio do Planalto. As fotos oficiais de Temer que ainda não haviam sido retiradas após a cerimônia de posse de Bolsonaro foram despachadas nesta quarta-feira.

No quarto andar do Palácio do Planalto, o retrato de Temer estava literalmente no chão. A faxina começou bem cedo nas salas da Secretaria-Geral da Presidência, onde a reportagem do Estado flagrou fotos oficiais do emedebista amontoadas, algumas até de ponta cabeça.

Com um enquadramento conhecido como plano americano, do joelho para cima, o retrato que tanto demorou a ser pendurado nos gabinetes do Planalto, após o impeachment de Dilma Rousseff, foi tirado no início de maio de 2017, antes das delações do empresário Joesley Batista, da JBS, à Lava Jato. Nele, porém, Temer não exibia a faixa presidencial.

Na prática, a primeira vez que Temer apareceu em público com a faixa foi nesta terça-feira, 1.°, justamente para passá-la a Bolsonaro. Em conversas reservadas, dois auxiliares do presidente disseram que a nova foto oficial não deve tardar a fazer parte do Planalto, da Esplanada dos Ministérios e de repartições públicas.