Favreto fez doação eleitoral de R$ 60 a Paulo Pimenta em 2006

O desembargador Rogério Favreto, que aceitou o pedido de liberdade para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, fez doação eleitoral no valor de R$ 60 ao deputado Paulo Pimenta (PT-RS), um dos petistas que fez a solicitação. O repasse, de 2006, consta no nas prestações de contas do site do Tribunal Superior Eleitoral.

A decisão de Favreto já foi revertida por seus colegas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O presidente da corte, Carlos Eduardo Thompson Flores, afirmou que a palavra final cabe ao também desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do caso do tríplex, que manteve Lula preso.

Antes de ser desembargador, Favreto foi filiado ao PT e ocupou cargos na gestão de Tarso Genro à frente da Prefeitura de Porto Alegre e nos dois governos Lula. O hoje magistrado se desfiliou em 2010 e foi nomeado para o TRF-4 no ano seguinte.

Em 2006, Paulo Pimenta se reelegeu na Câmara. Ele está atualmente em sua quarta legislatura seguida.