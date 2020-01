Família Bolsonaro ganha 3,7 milhões de seguidores no Twitter em 2019

O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos políticos - Carlos, Eduardo e Flávio -, juntos, ganharam 3,7 milhões de seguidores no Twitter durante o primeiro ano de mandato do governo - um aumento de quase 70% em relação ao que apresentavam no início de 2019. Bolsonaro dobrou o número de seguidores no período, saltando de 2,8 milhões para 5,6 milhões.

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) aumentou seus seguidores em 109%, chegando a 1,5 milhão, enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) cresceram em 81% e 77%, respectivamente, o número de perfis que o seguem na rede social - alcançando 1,8 e 1,5 milhão, respectivamente. O levantamento foi feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP) da FGV a pedido do Estado.

"Impopular" no Twitter e até se tornar presidente do Senado um desconhecido do "grande público", Davi Alcolumbre (DEM-AP) aumentou quase em seis vezes seu número de seguidores no Twitter durante seu primeiro ano à frente da Casa. Em 1º de janeiro de 2019, Alcolumbre contava com 30.635 seguidores, já no primeiro dia de 2020, a conta oficial do senador registrava 182 mil seguidores, segundo o levantamento. Apesar do aumento, Alcolumbre ainda está muito atrás de figuras políticas consideradas populares na rede social.

Outros que aumentaram significativamente seus seguidores no microblog no ano passado foram o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Witzel saltou de 41,3 mil para 184,5 mil - aumento de 347% - e Maia foi de 46,3 mil para 251 mil, mais que o quíntuplo do que tinha no início de 2019.

Entre as figuras políticas analisadas pelo DAPP em relação ao aumento de seguidores no Twitter, a que mais chama atenção é a deputada Tabata Amaral (PDT-SP): a novata foi de “míseros” 9,6 mil seguidores para 260 mil, número quase 30 vezes maior. Tabata foi centro de uma “polêmica” ao comprar uma briga com seu partido votando a favor da reforma da Previdência.

No campo da esquerda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou em 145% seus seguidores entre o início de 2019 e o de 2020. O petista foi de 558,3 mil para 1,4 milhão de perfis que o seguem no Twitter. Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à Presidência no segundo turno em 2018, aumentou seus seguidores em 48%, indo de 1,1 milhão para 1,7 milhão. Ciro Gomes (PDT) viu seus seguidores irem de 527,3 mil para 770,1 mil - 46% de aumento.

Alvo de uma campanha contrária da militância digital bolsonarista após o racha do PSL e o “rompimento” com o bolsonarismo, a ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP) teve um crescimento tímido: de 272,5 mil para 308,2 mil, apenas 13% de aumento. Porcentual ainda menor teve o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PSC), que aumentou seus seguidores em 8%.

Muito popular no Twitter em termos de número de seguidores, o apresentador de TV e possível presidenciável Luciano Huck manteve-se estável na casa de quase 13 milhões de seguidores.