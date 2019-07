'Fala inglês, espanhol e frita hambúrguer', reitera Bolsonaro sobre Eduardo nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro e os ministros participaram nesta terça, 16, da cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente ao Palácio do Alvorada. Em seguida, eles terão a reunião do conselho de governo no Palácio. Ao chegar para o evento, do lado externo do Alvorada, Bolsonaro foi em direção a cerca de 20 pessoas aguardavam o presidente

Uma delas segurava um cartaz escrito: "Eduardo embaixador", em referência à possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para chefiar a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos. Questionado pela imprensa se a decisão sobre indicar o próprio filho para o cargo já havia sido tomada, Bolsonaro brincou: "Eduardo fala inglês, espanhol e frita hambúrguer também."

Na semana passada, estes foram alguns dos pontos destacados por Eduardo para justificar sua eventual indicação do presidente para a embaixada. Ele destacou a atuação na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e o fato de ter feito intercâmbio e até mesmo fritado hambúrguer nos Estados Unidos.

“É difícil falar de si próprio, né? Mas não sou um filho de deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição, tem muito trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, em uma montanha lá. Aprimorei o meu inglês, vi como é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros”, disse.