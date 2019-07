Ex-ministro Eliseu Padilha passa por procedimento cirúrgico em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - O ex-ministro Eliseu Padilha está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde quinta-feira, 18, e passou por um procedimento cirúrgico neste final de semana. O quadro de saúde do emedebista é estável. A informação foi confirmada, nesta tarde, após divulgação do boletim de médico. Segundo o hospital, ele está em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto. Seu quadro é estável. O Moinhos de Vento esclareceu ainda que o paciente "não sofreu um acidente vascular cerebral (AVC)".

Eliseu Padilha tem problemas de saúde desde 2017, quando deixou a Casa Civil no governo Michel Temer para tratar um câncer de próstata. Em janeiro deste ano, passou por um autotransplante de médula para o tratamento de um mieloma múltiplo.

Em julho, o ex-ministro foi absolvido, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Ele respondia pelo crime de improbidade administrativa.

Padilha foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por suposta atuação de empresas dele na obtenção e manutenção do Certificado de Entidade Assistencial (Cebas) pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), o que garantia a esta imunidade tributária. A decisão foi proferida pela 4ª Turma do tribunal em sessão de julgamento.