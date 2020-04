Ex-chanceleres debatem a política externa de Bolsonaro na Brazil Conference

Os rumos da diplomacia brasileira no governo de Jair Bolsonaro serão tema do painel desta terça, 28, na Brazil Conference at Harvard & MIT, evento anual da comunidade de estudantes brasileiros em Boston e que, neste ano, acontece por videoconferência por causa do coronavírus. O Estado faz a cobertura exclusiva do evento.

Participam do painel desta terça os ex-chanceleres Aloysio Nunes, Celso Lafer e Celso Amorim, além do diplomata Rubens Ricupero e do cientista político professor de relações internacionais Hussein Kalout. "Os atuais caminhos e o comportamento da diplomacia brasileira estão obliterando a capacidade do país de se manter minimamente respeitado no sistema internacional", diz Kalout. É preciso fazer um diagnóstico do presente e pensar os caminhos do futuro."

O cientista político diz que a forma como o Brasil se posiciona internacionalmente tem impacto direto na economia. "Quando se alude a arranhaduras à 'imagem internacional do Brasil', isso resulta, na prática, na perda de negócios, fuga de investimentos, declínio de renda e redução de oportunidade de emprego". O debate será mediado pela colunista do Estado e editora do BR Político, Vera Magalhães.

O painel sobre política externa integra uma programação que tem debatido temas como desenvolvimento econômico, empreendedorismo e startups e desigualdade. Ainda participarão da edição online da Brazil Conference o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), os governadores João Doria (PSDB-SP), Helder Barbalho (MDB-PA) e Renato Casagrande (PSB-ES), entre outros. A programação completa está disponível no site do Estado.

Para mais informações acesse o site do evento: https://www.brazilconference. org/ .

Próximos painéis

1º/5

Programa de Embaixadores Brazil Conference, às 17h

10 jovens brasileiros com projetos de impacto social selecionados pela conferência serão entrevistados por Pedro Bial

5/5

Como nos tornarmos um Estado reformista?, às 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e Eliane Cantanhêde (moderação)

7/5

Os desafios dos Estados na Crise, às 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA) e Renato Casagrande (ES) e Andreza Matais (moderação)