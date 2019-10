Evento organizado pelo ‘Estado’ discute formas de poder

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o apresentador de TV Luciano Huck serão alguns dos presentes no evento Estadão Summit Brasil – O que é poder?, que será realizado amanhã, em São Paulo. No encontro, personalidades discutirão as diversas interpretações possíveis da palavra “poder”, em um contexto de transformações políticas, econômicas, culturais e tecnológicas.

Jornalistas do Estado vão atuar como moderadores nos debates. Ingressos podem ser comprados no site estadaosummitthebigideas.com.br.

A iniciativa é inspirada na série “Big Ideas”, do jornal The New York Times. De maio a junho deste ano, o veículo publicou 14 textos de pensadores, ativistas, escritores e ensaístas sobre o tema “poder”.

Peter Catapano, editor de Opinião do The New York Times e criador da seção The Stone, que deu origem a Big Ideas, estará no evento do Estado, no painel “Por que Poder?”.

“Nesse século 21, as formas e ferramentas de poder se transformaram e multiplicaram com os avanços tecnológicos, para o bem e para o mal”, disse o diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, que debaterá O Poder da Informação com Michael Greenspon (The New York Times). “Ter a oportunidade de discutir esses processos com profundidade com atores tão relevantes é um momento importante e necessário para a sociedade brasileira”, disse.

Larry Rohter, ex-correspondente do Times no Rio de Janeiro, vai analisar as políticas brasileira e norte-americana em conversa com o pesquisador Caio Vieira Machado, da Universidade Oxford. Luciano Huck, cotado como possível candidato à presidência da República em 2022, falará sobre O Poder da Comunicação. Ele será entrevistado pelos jornalistas do Estado Vera Magalhães, Alberto Bombig e Eliane Cantanhêde.

O painel sobre O Poder da Economia, além de Guedes, terá a presença do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, e da economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif.

Na semana passada, em entrevista ao Estado, Latif falou sobre as incertezas no cenário econômico mundial e o impacto disso no Brasil. Para ela, a economia mundial ainda vai piorar antes de melhorar. A economista da XP analisou o peso da guerra comercial entre Estados Unidos e China na desaceleração da economia mundial. “Em 2017, a economia mundial estava ganhando tração. Em 2018, começou a ter inflexão. A China e os Estados Unidos começaram a perder fôlego. Somou-se aí a questão da guerra comercial”, afirmou Latif.

Inspiração

No The New York Times, The Big Ideas é uma ramificação da série The Stone, que desde 2010 já publicou 772 artigos de pesquisadores e pensadores, levando temas relacionados à filosofia a milhões de leitores do jornal em todo o mundo.

“A razão para se criar espaços de pensamento e questionamento, como The Stone e Big Ideas, é permitir que a atividade intelectual floresça no discurso público, para que os leitores sejam expostos a abordagens e ideias de todos os tipos”, disse Catapano ao Estado.

Segundo o jornalista, o fato de a série tratar de filosofia não limita seu alcance a um nicho mais intelectualizado. “Os ensaios são feitos para atrair um público amplo, com linguagem acessível e clara relevância. Embora certamente tenhamos muitos estudantes e praticantes de filosofia entre os leitores, é muito provável que eles formem um grupo bem mais amplo”, disse ele.