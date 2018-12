Evento do ‘Estado’ e FGV discute governo Bolsonaro

Quais devem ser os rumos da economia brasileira a partir do próximo ano? E quais os obstáculos do futuro governo Jair Bolsonaro para fazer o País crescer com maior equidade social? Essas questões estarão no centro do debate do seminário Perspectivas 2019: os Desafios para o Planalto, que o Estado e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-IBRE) realizam na próxima semana.

O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 13, das 9h às 12h10, no auditório da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (Rua Itapeva, 432, Bela Vista). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do FGV IBRE na internet.

“Passada a tensão da disputa eleitoral, este é o momento de analisar os cenários, de identificar o que esperar da gestão Bolsonaro. Traçar esse panorama é necessário para ajudar o leitor a compreender o Brasil a partir de 2019”, afirma o diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto.

“O próximo governo terá uma agenda pesada e difícil pela frente. Há reformas econômicas importantes a fazer, muitas delas impopulares, especialmente a da Previdência. E o País precisa voltar a crescer, reduzir o desemprego, combater a violência e melhorar a saúde e a educação, sucateados”, avalia Claudio Roberto Conceição, superintendente de publicações do FGV-IBRE.

O evento terá dois painéis de debates: um sobre o panorama econômico e outro sobre o panorama político. A jornalista Renata Agostini, repórter especial do Estado, media o debate do cenário macroeconômico com a possibilidade de um programa de reformas com os convidados Celso Ming, colunista do Estado, Livio Ribeiro e Silvia Matos, pesquisadores do FGV-IBRE, e Carlos Kawall, economista do Banco Safra.

Já para avaliar o quadro político, com uma nova composição da Câmara e do Senado, a jornalista Vera Magalhães, colunista do Estado, conduz o bate-papo entre Alberto Bombig, editor executivo do Estado, Samuel Pessôa e Fernando Abrucio, pesquisadores da FGV IBRE e da FGV EAESP, respectivamente, e Ricardo Ribeiro, analista político da MCM Consultores.