Evento ‘Brazil Forum UK’ debate novas ideologias e disputas políticas

A quinta edição do Brazil Forum UK reúne nesta sexta-feira, 26, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o filósofo Vladimir Safatle para falar sobre as novas frentes ideológicas e as disputas que estão mudando a política nacional. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ocorre este ano por videoconferência e com transmissão exclusiva nas plataformas do Estadão.

O painel Política e Democracia – Novas Ideologias e disputas políticas será transmitido a partir das 17 horas desta sexta no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube. A mediação será da colunista do Estadão Vera Magalhães. O novo conservadorismo, o fundamentalismo religioso, as crises da esquerda e o fortalecimento da noção de renovação estão entre os assuntos que serão abordados no evento.

Com o tema “E agora, Brasil? Alternativas para os múltiplos desafios”, a quinta edição do Brazil Forum UK vai abordar em 11 painéis alguns dos problemas mais urgentes do País, incluindo temáticas como o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS), as relações entre Brasil e China, as mulheres e a pandemia, além das novas ideologias e disputas políticas.

O evento já contou com a participação dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, do médico médico Drauzio Varella, do cientista e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2007 Carlos Nobre, entre outras personalidades. A programação completa pode ser consultada no endereço https://brazilforum.org/edicao-2020/#agenda.