Evento ‘Brazil Forum UK’ debate alternativas para o País

A quinta edição do Brazil Forum UK, evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido, será realizada por videoconferência e com transmissão exclusiva das plataformas do Estadão. O evento estava previsto para acontecer nos dias 16 e 17 de maio, mas, por causa da pandemia do coronavírus, foi remarcado e agora vai ocorrer ao longo de quatro semanas. Os painéis terão início no dia 15 de junho e vão até 10 de julho.

O tema deste ano é “E agora, Brasil? Alternativas para os múltiplos desafios”. A programação terá início com um debate sobre governança pública e, para os painéis seguintes, nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso – atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –, o ex-presidente do BNDES Joaquim Levy e o ex-governador do Ceará e candidato derrotado à Presidência em 2018 Ciro Gomes já estão confirmados.

Os painéis vão abordar temas que vão do funcionamento dos sistemas de saúde brasileiro, o SUS (Sistema Único de Saúde), e o inglês, o National Health System (NHS), governança ambiental, crises da ciência, cultura, desenvolvimento e eleições.

Para Julia Monnerat, que integra a organização do evento, o Brasil tem como principal desafio o fato de ele ocorrer num contexto de duas crises graves: a sanitária, provocada pelo coronavírus, e a política. Para ela, o problema se intensifica na medida em que essas crises por vezes têm respostas conflitantes.

“Enquanto a crise sanitária demanda unidade nacional, articulação e cooperação, a crise política tem como consequência natural a ruptura, como por exemplo um processo de impeachment que se desenrola”, disse Julia. “Então, para além do já debilitado desempenho econômico, temos como principal desafio no Brasil compatibilizar os esforços que as crises política e sanitária demandam”, afirmou.

Diversos líderes políticos e especialistas de áreas como economia e outras já passaram pelo Brazil Forum UK, que tem como o maior objetivo promover um ambiente de debate plural e democrático sobre temas relevantes para o País.

Entre os que já falaram no evento estão o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, a ex-presidente Dilma Rousseff, o médico Drauzio Varella e a economista Elena Landau.

Multidisciplinar. “O fórum estava pronto para acontecer quando começaram os ventos da pandemia. É uma equipe diversa e multidisciplinar na organização e na curadoria do evento”, afirmou Eduardo Carvalho, um dos organizadores.

O evento terá tradução simultânea para libras e para a língua inglesa. “A versão digital abre uma porta para que mais pessoas consigam assistir ao evento e participar dos debates.” A programação completa do fórum, que ainda está em atualização, pode ser acessada no endereço: https://brazilforum.org/edicao-2020/#agenda.