Estreante, partido Novo anuncia candidatura própria para Presidência da Câmara

BRASÍLIA - O partido Novo anunciou nesta segunda-feira, 21, por meio de uma transmissão ao vivo pelo Facebook, a candidatura de Marcel van Hattem (RS) para a presidência da Câmara dos Deputados. A sigla elegeu 8 deputados.

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, a decisão segue a linha ideológica do partido de ser independente e desvinculado da velha política. A sigla, no entanto, deve ficar isolada na disputa. O favorito é o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já conta com o apoio de 12 partidos.

Durante o anúncio, van Hattem afirmou que terá como prioridade temas relativos à segurança pública, educação básica e saúde pública. "Temos essa necessidade de aliar uma pauta extremamente liberal, no sentido de tirar do Estado as funções que não deveriam ser dele, mas também social, de garantir segurança pública para todos para que os direitos básicos sejam garantidos", disse o deputado eleito.

Uma das bandeiras que o Novo deverá empunhar é a da reforma da Previdência, considerada fundamental pelo governo de Jair Bolsonaro.

O presidente deverá encaminhar a proposta para o Congresso logo no início dos trabalhos legislativos, que serão retomados em 1º de fevereiro. A expectativa do governo é de que a reforma tenha sua votação concluída na Câmara e no Senado até o fim do primeiro semestre.

Van Hattem foi deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo PP e tem 33 anos.