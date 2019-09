‘Estado’ recebe prêmio de melhor jornal do País

O Estado recebeu nesta segunda-feira, 2, o título de melhor jornal de circulação nacional no Prêmio Veículos de Comunicação 2018, organizado pela revista Propaganda, da editora Referência. Em sua 32ª edição, a premiação reconhece os veículos que mais se destacaram ao longo do ano, com júri formado pela Academia Brasileira de Marketing (Abramark). Foi a segunda vez consecutiva que o jornal recebeu o prêmio.

Os vencedores são escolhidos com base em dados sobre circulação e audiência, ações comerciais e de marketing. Ao todo, foram premiados veículos e profissionais em 28 categorias. Os finalistas foram eleitos após consulta de mais de 1,5 mil profissionais de mídia, segundo a revista responsável pelo prêmio.

Na solenidade de entrega do prêmio, o jornal foi representado por seu diretor comercial, Paulo Pessoa. Ele destacou como o Estado se tornou um veículo multimídia, fator importante para a relevância do veículo como, consequentemente, a presença de publicidade.

“Do ponto de vista publicitário, o jornal hoje é muito mais do que sua versão impressa, é uma plataforma 360º: temos rádio, temos o portal Estadão”, disse Pessoa. “Essa evolução para uma plataforma 360º tem sido fundamental para que o Estadão continue sendo premiado e reconhecido.”

A entrega do prêmio, que teve os vencedores anunciados em novembro de 2018, coincide com o início da transformação digital do Estado. A nova redação funciona com equipes remodeladas produzindo e publicando notícias desde as primeiras horas da manhã, informando 24 horas, seguindo a jornada do leitor com informações geradas na área de Estratégias Digitais.

“É muito importante para o Estadão nesse momento de transformação e, mais uma vez, um reconhecimento da importância do jornal para o Brasil”, disse Pessoa.