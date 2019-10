‘Estado’ realiza nesta quarta evento para debater formas de poder

Políticos, economistas, juristas e personalidades da comunicação vão discutir, hoje, as diferentes formas de poder durante o evento Estadão Summit Brasil - O que é poder? Organizado pelo Estado, o evento será realizado no Pavilhão 1 da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

LEIA TAMBÉM > Eduardo Bolsonaro fala em repressão policial se protestos como os do Chile chegarem a Brasil

O evento é inspirado na série de artigos e debates intitulada The Big Ideas, do jornal The New York Times. De maio a junho deste ano, o jornal publicou 14 textos de pensadores, ativistas, escritores e ensaístas sobre o tema “poder”.

O governador paulista, João Doria (PSDB), vai participar do primeiro painel previsto na programação do Summit, O Poder da Gestão. “O Summit organizado pelo Estado se reveste de importância, pois traz o debate econômico e social com grandes figuras proeminentes da vida pública e da sociedade civil brasileira”, disse Doria.

Além do governador paulista, outro nome apontado como possível candidato à Presidência da República em 2022, o apresentador de TV Luciano Huck falará no painel O Poder da Comunicação. Assim como Doria, Huck será entrevistado pelos jornalistas do Estado Vera Magalhães, Alberto Bombig e Eliane Cantanhêde.

O painel sobre O Poder da Economia terá a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, e da economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, dará palestra durante o almoço.

No The New York Times, The Big Ideas​ é uma ramificação da série The Stone, que desde 2010 já publicou 772 artigos de pesquisadores e pensadores, levando temas relacionados à filosofia a milhões de leitores do jornal em todo o mundo.

Segundo o jornalista Peter Catapano, editor de Opinião do New York Times, que também participará do Estadão Summit Brasil - O que é poder?, o fato de a série tratar de filosofia não limita seu alcance.

“Os ensaios são feitos para atrair um público amplo, com linguagem acessível e clara relevância. Embora certamente tenhamos muitos estudantes e praticantes de filosofia entre os leitores, é muito provável que eles formem um grupo bem mais amplo”, disse Catapano.