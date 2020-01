'Estado' premia os melhores de 2019

O Estado premiou no dia 19 de dezembro os melhores trabalhos jornalísticos do ano. O 1.º colocado na categoria Grande Cobertura foi o material produzido sobre o caso Queiroz pelas equipes de Política e pelas sucursais de Brasília e Rio. Também da editoria Política, a série A nova política pelo olhar do jornalista Luiz Maklouf Carvalho, sobre novatos eleitos em 2018, levou o 1.º prêmio na categoria Perfil. Na categoria Reportagem, a vencedora foi Professora que vai virar filme tem diploma falso de Harvard, de Felipe Resk e Renata Cafardo, publicada em Metrópole. A editoria levou também o 1.º lugar na categoria Especial, com a série Expedição Antártida, de Luciana Garbin, Clayton de Souza e equipe da Arte, além da 1ª colocação na categoria Entrevista, com MEC cortará verba de universidade por ‘balbúrdia’ e já enquadra UnB, UFF e UFBA, de Renata Agostini e Isabela Palhares.

Os trabalhos Drops da Reforma da Previdência, 1.º prêmio de Interatividade com o Leitor, e Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são) no Brasil, 1.º lugar em Excelência Gráfica, também foram destaque.

A melhor fotografia foi Na Mira (abaixo), de Gabriela Biló. Equipes de Focas e da TV Estadão ganharam o prêmio especial de vídeo com a série Deixa Ela e a série Na Variant, de Julio Maria e da TV Estadão, foi escolhida o melhor Projeto Original.

Veja a seguir a lista completa de vencedores.

Grande cobertura

1° LUGAR. Caso Queiroz: Coaf relata conta de ex-assessor de Flávio Bolsonaro e outras matérias,

por editoria de Política e sucursais de Brasília e Rio

2° LUGAR. Fogo na Amazônia, por André Borges e Gabriela Biló

3º LUGAR. Tragédia de Brumadinho, por André Borges, Wilton Júnior e equipe Metrópole

Reportagem

1° LUGAR. Professora que vai virar filme tem diploma falso de Harvard, por Felipe Resk e Renata Cafardo

2° LUGAR. Planalto vê Igreja Católica como potencial opositora, por Tânia Monteiro e Felipe Frazão

3° LUGAR (empate). Dentes de Feliciano custam R$ 157 mil para a Câmara, por Renato Onofre

Rede bolsonarista ‘jacobina’ promove linchamento virtual até de aliados, por José Fucs

Especial

1° LUGAR. Expedição Antártida, por Luciana Garbin, Clayton de Souza e equipe multimídia

2° LUGAR. Crianças que leem, por Renata Cafardo e equipe multimídia

3° LUGAR. Custo de um filho em São Paulo pode variar 104 vezes, dependendo do bairro, por Renato Jakitas

Perfil

1° LUGAR. A nova política sob o olhar de Maklouf, por Luiz Maklouf Carvalho

2° LUGAR. Filipe G. Martins, o ‘jacobino’ que chegou ao Planalto, por José Fucs

3° LUGAR. Fim das buscas é a notícia que não quero dar, diz porta-voz dos bombeiros”, por Giovana Girardi

Entrevista

1° LUGAR. MEC cortará verba de universidade por balbúrdia, de Renata Agostini e Isabela Palhares

2° LUGAR. Não há como ser madeireiro legal no Brasil, diz empresário preso por extração irregular, por André Borges e Gabriela Biló

3° LUGAR. Paul McCartney: ‘É tempo de falarmos a verdade’, por Julio Maria

Fotografia

1° LUGAR. Na Mira, por Gabriela Biló

2° LUGAR. Amazônia em chamas, por Gabriela Biló

3° LUGAR. Dor animal, por Wilton Junior

Interatividade com o leitor

1° LUGAR. Drops Reforma da Previdência, por Murilo Rodrigues Alves, João Abel e Bárbara Pereira

2° LUGAR. Lives interativas na Argentina e no Chile, por Rodrigo Cavalheiro

3° LUGAR. Estadão Verifica, por Alessandra Monnerat, Daniel Bramatti, Tiago Aguiar, Caio Sartori e Paulo Roberto Netto

Excelência gráfica

1° LUGAR. Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são), por Julia Marques, Mariana Cunha, Vinicius Sueiro, Bruno Ponceano

2° LUGAR. Inteligência artificial no Museu do Prado, por Bruna Toni e equipe da Arte

3° LUGAR. FaceApp embranquece rostos negros, por Bruno Romani, Bruno Ponceano, Vinicius Sueiro

Vídeo

Série Deixa Ela, por Carla Miranda, Everton Oliveira e equipes de Focas e TV Estadão

Projeto Original

Série Na Variant, por Julio Maria e TV Estadão

Jornal recebe prêmios no Brasil e no exterior

Em ano de transformação digital, o Grupo Estado recebeu o reconhecimento do mercado e de seus leitores pela qualidade de seu jornalismo, com prêmios no Brasil e no exterior. Um dos mais importantes foi o Information Is Beautiful Awards, pelo trabalho sobre adoção. Outros prêmios internacionais foram os da Society for News Design (SND-E) e da SND Latino-americana.

Eleito Mídia do Ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), o jornal ainda ganhou diversos prêmios setoriais com reportagens em diferentes áreas. Foram premiados por exemplo trabalhos publicados no Jornal do Carro, categorias impresso e vídeo, na 13.ª Edição do Prêmio SAE de Jornalismo, além de destaques nos setores da economia, educação e saúde. Já o especial Estigma rendeu o Prêmio Netherlands Hanseniasis Relief (NHR) Brasil de Jornalismo.

Cinco jornalistas do Estado foram premiados na quinta edição do Prêmio Especialistas de 2019 em turismo e hotelaria, setor automotivo, bens de capital, construção civil e arquitetura, petróleo e energia elétrica e educação.

O time da Agência Estado também obteve o prêmio Os + Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, categoria Veículo, e o 16.º Prêmio da Abecip de Jornalismo, além de vencer na categoria agência de notícias pelo Jornalistas & Cia/ Maxpress. Já André Góis, da Rádio Eldorado, faturou o prêmio de produtor/apresentador da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) por seu programa A Hora da Vitrola.

Veja a lista de prêmios recebidos

13 de fevereiro

Prêmio SND - Society for News Design

O Estado foi premiado pela SND (Society for News Design), principal premiação de design editorial do mundo, com os trabalhos relacionados à Copa do Mundo 2018 e às eleições presidenciais. São eles: Adivinhe o craque olhando só para suas estatísticas, o quiz Que jogo foi esse?, O que revela uma análise das emoções dos candidatos durante o debate, O que 15 mil tweets revelam sobre seu candidato e Como votou sua vizinhança?.

23 de maio

Prêmio Instituto de defesa Coletiva de Jornalismo, IDC

A reportagem Conheça direitos dos idosos que você não imaginava que existiam, do E+ ganhou o primeiro lugar na categoria internet, do Prêmio Instituto de Defesa Coletiva de Jornalismo, promovido pelo IDC.

29 de julho

Prêmio NHR (Netherlands Hanseniasis Relief) Brasil de Jornalismo

A reportagem do E+ Na luta contra a hanseníase, preconceito ainda é forte barreira venceu na categoria Especial – Estigma.

30 de julho

Prêmio IMPA-SBM de Jornalismo 2019

O trabalho da jornalista Júlia Marques e do infografista Glauco Lara, do Estadão, recebeu o 1.º lugar na categoria Divulgação Científica, com a matéria Primeira missão brasileira no Egito prepara escavação de tumba milenar.

6 de agosto

Prêmio ABMES de Jornalismo 2019

Reportagem da jornalista Renata Cafardo foi a vencedora da categoria Impresso Nacional do Prêmio ABMES de Jornalismo 2019, organizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. A reportagem Eleições 2018: Investimento em professor é desafio para a Educação, que integrou série sobre desafios para o próximo presidente, abordava a necessidade de melhora na qualidade do ensino por meio da valorização do magistério.

2 de setembro

Prêmio Veículos de Comunicação 2018

Estado recebeu o título de melhor jornal de circulação nacional, organizado pela revista Propaganda, da editora Referência. Em sua 32.ª edição, a premiação reconhece os veículos que mais se destacaram no ano, com júri formado pela Academia Brasileira de Marketing (Abramark). Foi a segunda vez consecutiva que o jornal recebeu o prêmio.

16 de outubro

Prêmio SAE de Jornalismo

O Jornal do Carro foi destaque do Prêmio SAE de Jornalismo. O suplemento do Estado foi destaque nas categorias “Impresso” e “Vídeo”.

25 de novembro

Mídia do Ano Aberje

O Estado foi premiado como Mídia do Ano, na categoria Jornal, na 45.ª edição do Prêmio Aberje, organizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Na cerimônia de premiação, o diretor-presidente da entidade, Paulo Nassar, destacou a “responsabilidade histórica” do Estado, que neste sábado, 4, compeltou 145 anos de existência.