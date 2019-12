‘Estado’ lança monitor da Câmara Municipal de São Paulo

O Estado lança nesta quinta-feira, 19, o Monitor da Câmara Municipal, uma ferramenta que ajudará o leitor a acompanhar os trabalhos dos 55 vereadores de São Paulo no Legislativo paulistano.

O monitor selecionou, entre os mais de 800 projetos de lei apresentados pelos vereadores e pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), aqueles que têm mais impacto no cotidiano dos cidadãos ou na administração do poder público.

Com a ferramenta, o leitor do Estado terá uma descrição do projeto de lei, o nome dos autores e o andamento do texto dentro do legislativo: se já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), se já passou pela primeira e pela segunda votação e, se é o caso, pela sanção do prefeito Covas.

Os projetos são classificados como “em andamento” ou “concluídos” e, ao longo de 2020, se novos projetos relevantes forem protocolados na Câmara, eles também serão monitorados.