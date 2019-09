‘Estado’ e ‘The New York Times’ discutem em evento os rumos do poder

SÃO PAULO - O Estado e o jornal norte-americano The New York Times se associaram para realizar, no próximo mês de outubro, um evento aberto ao público para discutir os mais diversos aspectos do poder na atualidade.

É a primeira vez que o The New York Times, referência no jornalismo mundial, participa de um evento na América Latina.

“Vamos discutir o que é o poder da informação, o poder da tecnologia, o poder da economia, o poder da política, enfim, o poder em todos os seus aspectos”, diz o diretor de projetos especiais do Grupo Estado, Luís Fernando Bovo.

Data e local exato do evento serão divulgados posteriormente.

O summit faz parte da iniciativa The Big Ideas, seção do The New York Times em que pensadores dos mais variados campos tentam responder perguntas elementares. “O que é poder?” é o questionamento que vem sendo feito nos últimos três meses nas páginas do diário de Nova York.

“Teremos uma mesa que discutirá o poder na imprensa, com representantes do Estado e do New York Times”, diz Bovo.

O Summit Brasil The Big Ideas - O que é Poder? tem patrocínio da Febraban.