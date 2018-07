‘Estado’ é o jornal mais premiado do País em 2017

O Estado foi o jornal mais premiado de 2017 de acordo com o “Ranking Jornalistas & Cia dos + Premiados da Imprensa Brasileira”. Entre todos os meios de divulgação de informações – incluindo TV, rádio, internet e revistas – o Estado ficou em segundo lugar geral atrás da TV Globo, que pelo quarto ano consecutivo liderou o levantamento.

Na segunda colocação, com 335 pontos, o Estado subiu uma posição no ranking geral em relação ao ano passado quando dividiu a terceira colocação com a Agência Pública. De acordo com o Jornalistas & Cia, o Estado ganhou prêmios relevantes ao longo do ano passado, dentre elas o internacional SIP, em Jornalismo de Dados, e o Grande Prêmio Petrobrás, que influenciaram no resultado. No total, nove premiações recebidas pelo Estado foram contabilizadas pelo prêmio.

O primeiro grande prêmio do ano que o Estado recebeu foi o Prêmio Excelência Jornalística 2017, da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), na categoria Jornalismo de Dados. A reportagem especial multimídia "Clima em transformação", do Estado, foi a ganhadora. Por meio de gráficos e vídeos, o material mostra os desafios para conter o aquecimento global. O especial permite comparar quanto cada país contribui para a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, quanto se comprometeram a reduzir até 2030 e qual seria o valor ideal global para controlar o aumento da temperatura no planeta.

Em outubro, o Estado foi o vencedor nas duas principais categorias do IV Prêmio Petrobrás de Jornalismo. O grande prêmio foi concedido à reportagem "Terra Bruta - Pistolagem, devastação e morte no coração do Brasil", de autoria dos repórteres André Borges e Leonencio Nossa e dos repórteres fotográficos Dida Sampaio e Hélvio Romero, com edição de Luciana Garbin. Já o repórter Herton Escobar foi o premiado na categoria especial "Inovação", com a matéria "Fauna Invisível da Mata Atlântica".

Em dezembro, a reportagem especial "Cerco aos Isolados", publicada pelo Estado em 29 de abril, conquistou o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2017, com o 1º lugar na categoria de reportagem online. A distinção é concedida desde 1984 pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Rio Grande do Sul, e pela Associação de Fotógrafos e Cinegrafistas do Brasil (Arfoc).

O terceiro lugar do ranking foi ocupado por outro veículo do Grupo Globo, o jornal carioca O Globo. Seguindo pela rádio BandNews FM, Folha de S. Paulo, Zero Hora e Rádio Gaúcha.

Para chegar aos resultados dos +Premiados Veículo de Comunicação de 2017, foram analisados 154 prêmios concedidos no ano passado. De acordo com os organizadores do prêmio, foram excluídos os resultados das premiações internas de veículos.