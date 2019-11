‘Estado’ é escolhido como Mídia do Ano em premiação da Aberje

O Estado foi eleito Mídia do Ano, na categoria Jornal, na 45.ª edição do Prêmio Aberje, organizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O anúncio dos vencedores foi feito ontem, e a cerimônia de premiação deve ocorrer no próximo dia 25, em São Paulo.

O prêmio é conferido anualmente a veículos e empreendimentos de mídia que se destacam em sua área de atuação.

A escolha dos vencedores é feita por júri selecionado entre diretores e conselheiros da Aberje. As categorias da premiação ressaltam as melhores práticas da comunicação empresarial desenvolvidas no País. A premiação é realizada anualmente desde 1967.

Segundo a Aberje, o jornal foi escolhido Mídia do Ano por “preservar o jornalismo como uma instituição indispensável da democracia” e, ao mesmo tempo, propor mudanças de cultura na redação para adaptá-la às novas demandas dos leitores.

Transformação. Com 144 anos de trajetória, o jornal deu início a sua transformação digital, de forma a direcionar a produção jornalística nos meios digitais, sem perder a qualidade da edição impressa.

“Esses esforços se consolidaram e o jornal transformou-se em uma verdadeira plataforma de informação, entretenimento e serviços capaz de unir a tradição de sua marca ao espírito vertiginoso e interativo da cultura digital”, informou a Aberje, ao justificar a escolha do Estado na premiação deste ano.

“Seguindo a sua orientação fundadora de informar a sociedade brasileira com imparcialidade, fazendo do jornalismo de qualidade a sua marca registrada, o jornal O Estado de S. Paulo sempre ostentou a reputação de um dos maiores agentes de influência nos rumos da política, da economia e da cultura do País”, afirmou a Aberje.