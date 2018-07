'Estado' é eleito o melhor jornal do País

O Estado foi eleito o melhor jornal do País na 31ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação, realizado pela revista Propaganda, da Editora Referência. O tema do ano foi ‘Credibilidade x Fake News’. Os finalistas foram indicados por profissionais de mídia das principais agências, que receberam uma lista com as categorias e indicaram espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano, em cada uma delas.

"As chamadas fake news estão aí para serem combatidas por todos os que, como nós, defendemos a expressão da verdade na comunicação. Temos em nosso País uma estrutura de mídia que se compara aos países mais economicamente avançados. É essa mídia que mais uma vez é premiada, ressaltando a qualidade dos seletos premiados e sua grande contribuição ao desenvolvimento do país”, afirmou o presidente da Editoria Referência, Armando Ferrentini, organizador do prêmio.

Os vencedores foram escolhidos por um júri formado por integrantes da Abramark (Academia Brasileira de Marketing). Além de Ferrentini, foram jurados nesta edição os membros Eduardo Souza Aranha, Einhart Jacome da Paz, Elcio Anibal de Lucca, Francisco Alberto Madia de Souza, José Estevão Cocco e Milton Mira de Assumpção Filho.

No ano passado, o jornal havia sido eleito o melhor veículo na categoria Multimeios.

Estadão Verifica

Em junho de 2018, o Estado lançou o projeto Estadão Verifica, que che fatos e desmente boatos. A equipe faz uma filtragem das mensagens que recebe, analisa quais as mais frequentes e avalia o grau de interesse público delas.

Além de desmontar boatos, o blog tem publicado textos sobre o fenômeno das notícias falsas e o modo como o poder público tem lidado com ele. É o caso das reportagens “Projetos de lei contra notícias falsas atropelam liberdade de expressão”, publicada no dia 3 de junho, e “TSE coloca sigilo em atas de reuniões sobre fake news e eleições”, de 29 de junho.

Confira abaixo a lista dos vencedores:

Jornal Nacional: O Estado de S.Paulo

Jornal Regional: Zero Hora

Jornal Especializado: Valor Econômico

TV Aberta Nacional: TV Globo

TV Aberta Regional: TV Vitória ES

TV por Assinatura Regional: Alpha Channel TV

TV por Assinatura Entretenimento: Multishow

TV por Assinatura Esportes: SporTV

TV por Assinatura Notícias: BandNews TV

TV por Assinatura Documentários: National Geographic

TV Por Assinatura Infantil: Cartoon Network

Rádio Nacional: Jovem Pan

Rádio Regional: Rádio Itatiaia

Revista de Assuntos Gerais: Veja

Revista de Negócios: Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Revista Masculina: Quatro Rodas

Revista Feminina: Claudia

Revista Especializada: Pais & Filhos

Revista Customizada: Azul Magazine

Revista Mercado de Luxo: Vogue

Mídia Out Of Home: Elemidia

Portal: Globo.com

Blog: Viaje na Viagem

Rede Social: Facebook

Mobile: Waze

Áudio e Vídeo: YouTube

Destaque do Ano: WhatsApp

Lançamento do Ano: NatGeo Kids

Multimeios: UOL

Profissional de Mídia do Ano: Miriam Shirley, copresidente da Publicis Brasil

Profissional de Veículo do Ano: José Roberto Maciel, vice-presidente do SBT

Empresário de Comunicação do Ano: João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes