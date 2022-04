Estadão transmite Brazil Conference; confira programação

A 8ª edição da Brazil Conference reúne neste sábado e domingo, 9 e 10, lideranças e pesquisadores de diversos setores para discutir a “reinvenção brasileira” em meio ao arrefecimento da pandemia e à proximidade da corrida eleitoral.

Organizada pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA) apoiada pelas universidades Harvard e MIT, a conferência tem parceria do Estadão, que fará a cobertura dos debates. As atividades vão ocorrer presencialmente no Hyatt Regency Cambridge Hotel (Boston) e serão transmitidas pela TV Estadão, nas plataformas digitais do jornal e no canal do YouTube da organização.

Nesta edição, serão discutidas questões como inovação, infraestrutura, economia, Justiça e democracia. Os debatedores também devem se debruçar sobre as alternativas para saúde, educação e segurança em meio à tentativa de recuperação econômica.

Os painéis se dividem em cinco pilares: Democracia e Justiça; Cultura e Diversidade; Economia e Negócios; Políticas Públicas e Impacto Social e Ciência e Tecnologia.

O copresidente da Brazil Conference, Vinícius Valverde, destacou que o tema central deste ano será a “reinvenção brasileira pós-pandemia”. “A gente se apega às oportunidades que podem sair nessa recuperação, tendo o diálogo como principal motor”, afirmou. Entre os pilares propostos que dividem os temas, ele citou o de democracia e Justiça, que contribuirá para “utilizar o debate como meio de mitigação da polarização”.

Além dos 22 painéis previstos, o encontro promoverá sabatinas com presidenciáveis e lideranças políticas brasileiras. Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Sérgio Moro (União Brasil) e João Doria (PSDB) responderão a perguntas preparadas pela organização e sugeridas pelos participantes ao longo do domingo. Também serão sabatinados o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o senador petista Jaques Wagner. A colunista do Estadão Eliane Cantanhêde participará das sabatinas de Simone Tebet, Moro e Temer.

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) – que, apesar de sair derrotado nas prévias tucanas, trabalha para viabilizar seu nome como candidato à Presidência – estará presente em um painel sobre o poder econômico do brasileiro em meio a uma escalada da inflação.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia reforçam a lista de convidados para debater a defesa à democracia, a inovação judicial e o pioneirismo feminino no Judiciário, respectivamente.

Nas edições anteriores, o evento já teve participação do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad (PT), dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff e do prêmio Nobel de Economia Michael Kremer.

Confira a programação completa, no horário de Brasília, e os participantes de cada painel.

Sábado, 9

10h

Abertura e programa de embaixadores

O primeiro painel da conferência será moderado pela jornalista Glenda Kozlowski; participam dez jovens líderes universitários que contarão suas trajetória e os projetos sociais que coordenam nas comunidades em que vivem

11h45

Brazil Conference sabatina o ex-presidente Michel Temer

Moderam a discussão as jornalistas Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva, e Eliane Cantanhêde, colunista do Estadão

12h45

Brazil Conference discute a inovação nos modelos de trabalho pós-covid

O painel conta com as participações do investidor Jorge Paulo Lemann, do cofundador do Tinder, Justin Mateen e do cofundador da Brex, Henrique Dubugras

14h45

Brazil Conference sabatina o ex-ministro Sérgio Moro

Debate será moderado pelo professor em Harvard, Hussein Kalout e conta com a participação da colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde, do advogado Augusto Botelho, da professora em Harvard, Gabrielle Oliveira, e da pesquisadora e pós-graduanda Isabela Reis, da mesma universidade

15h45

Brazil Conference debate o cenário do empreendedorismo no País

Mediado pelo fundador do RenovaBR Eduardo Mufarej, o painel conta com os debatedores: Ana Luiza McLaren, cofundadora da Enjoei, Fabio Coelho, Presidente da Google Brasil, Maitê Lourenço, fundadora da Blackrocks Startups, e David Neeleman, fundador da Azul

Brazil Conference discute como alcançar uma educação mais justa com a diminuição da pandemia

Debate sobre educação será mediado pela secretária de Educação do Rio Grande do Sul Raquel Teixeira; também compõem a mesa a escritora Djamila Ribeiro, a pesquisadora Mariane Koslinski, o CEO da Trybe Matheus Goyas e o advogado criminal Joel Luiz Costa

17h

Brazil Conference sabatina o senador Jaques Wagner

Com mediação do professor em Harvard Hussein Kalout, painelistas como a advogada Gabriela Prioli, o professor em Harvard Sidney Chalhoub, o empresário Antonio Tabet, Artista e o graduando em Harvard Camilo Vasconcelos também participam do debate

18h

Brazil Conference discute os caminhos para combater a pobreza no País

Moderado pela jornalista Vera Magalhães, o painel será composto pelo Padre Julio Lancellotti, pelo apresentador Luciano Huck, pelo secretário de Educação do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha e pelo presidente do G10 Favelas Gilson Rodrigues

Brazil Conference avalia os principais desafios para a preservação ambiental

Os desafios para a sustentabilidade será moderado pela especialista Sonia Consiglio, com participação do pesquisador Carlos Nobre, da educadora Paloma Oliveira e do jornalista e escritor Ailton Krenak

Brazil Conference debate o marketing de influenciadores como forma de disseminar ideias e comportamentos

Participam da discussão do fundador da Agência SOKO Pedro Tourinho, a advogada Gabriela Prioli, o empresário Murilo Henare, o fundador do Voz das Comunidades Rene Silva e a presente da Future Beverages & Beyond Beer Daniela Cachich

19h15

Brazil Conference discute o pioneirismo das mulheres no Judiciário

Participam do painel a ministra do STF, Cármen Lúcia, a presidente da AMB, Renata Gil e a juíza federal Adriana Cruz; discussão será mediada pelo advogado Augusto Botelho

Brazil Conference debate a importância da música como modeladora da cultura popular

Discussão conta com o fundador da Adventures Ricardo Dias, a CEO da Boogie Naipe, Eliane Dias, Kondzilla, fundador do canal homônimo, a cantora sertaneja Roberta Miranda e chefe de parcerias no Spotify Carolina Alzuguir

Brazil Conference discute o potencial esportivo do País

Debate sobre esporte no Brasil será moderado pela jornalista Glenda Kozlowski e conta com Virna Dias, ex-jogadora de vôlei, também da seleção brasileira, Claudio Pracownik, ex-vice Presidente de Finanças do Flamengo e Mariana Britto, da XP

Domingo, 10

10h

Brazil Conference: Final HackBrazil

No hackathon da Brazil Conference, cinco equipes apresentarão ideias inovadoras e empreendedoras que resolva algum problema do País; as propostas serão avaliadas por Julio Vasconcellos, cofundador e Sócio da Atlântico VC; Igor Marinelli, fundador da Tractian; Larissa Maranhão, Employee Number One na BREX; Gilson Rodrigues, Presidente do G10 Favelas e Ana Luiza McLaren, cofundadora da Enjoei

Brazil Conference debate a criação de parcerias público-privadas durante a pandemia

Inovações na saúde serão discutidas pela professora do Albert Einstein Luana Araujo, pelo fundador da Nexodata Pedro Dias, pelo presidente do Butantã Dimas Covas, pelo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo Jean Gorinchteyn e pela professora da USP Ludhmila Hajjar

11h45

Brazil Conference sabatina o ex-ministro Ciro Gomes

A jornalista Natuza Nery mediará o debate, que também conta com a participação do professor em Harvard Hussein Kalout, da professora na USP Laura Carvalho, do empresário Antonio Tabet e do graduando de Boston College, Vinícius Valverde

12h45

Brazil Conference discute o setor de blockchain e criptomoedas no País

Moderado pela fundadora da Blocknews Claudia Mancini; o painel terá a participação de Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin, Fabio Araujo, coordenador dos Trabalhos Sobre a Moeda Digital do Banco Central, Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex e André Portilho, Head of Digital Assets do BTG Pactual

Brazil Conference discute a inovação no agronegócio brasileiro e a competitividade agrícola do País

Debate sobre o setor será feito por Bruno Blecher, jornalista de agronegócio, Rodrigo Lima, Diretor no Agroícone, Mariana Vasconcelos, CEO da Agrosmart e Teresa Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira

Brazil Conference debate o papel das instituições brasileiras na defesa à democracia

Participam da discussão o ministro do STF Luís Roberto Barroso, a jornalista Natuza Nery, a professora em Harvard Frances Hagopian, o diretor da Ford Foundation Atila Roque e a deputada federal Tabata Amaral

14h45

Brazil Conference sabatina a senadora Simone Tebet

Debate será moderado pela jornalista Vera Magalhães; também participam a advogada criminalista Dora Cavalcanti, a presidente do Instituto Igarapé Ilona Szabó, a jornalista do Estadão Eliane Cantanhêde, e o graduando de Boston College, João Ferraz

15h45

Brazil Conference debate a inovação no sistema de Justiça e o papel das cortes em meio à pandemia

Discussão sobre o judiciário será mediado por Helena Campos Refosco, pesquisadora na USP; participam do debate o ministro do STF Ricardo Lewandowski; além de Carlos Portugal Gouvêa, Fundador da PGLAW; Flávia Piovesan, professora na Universidade de Washington e Alicia Yamin, professora em Universidade de Harvard

Brazil Conference discute a promoção de políticas de segurança pública mais eficazes para o País

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, modera o debate que conta com Ilona Szabó, presidente do Instituto Igarapé, Daniella Ribeiro, senadora pela Paraíba e Cristiano Zanin, advogado e escritor

Brazil Conference debate as inovações no mercado de pagamentos

A jornalista Luana Génot participa do painel com Cleber Morais, diretor na AWS, Yasodara Cordova, pesquisadora na IDtech e Carlos Ragazzo, professor na FGV

17h

Brazil Conference sabatina o ex-governador João Doria

Tucano será sabatinado pelo professor em Harvard Hussein Kalout, pelo ex-vice-ministro do Planejamento Francisco Gaetani, pela fundadora do ID_BR Luana Génot e pela graduanda em Harvard Estela Franca; media o debate a professora em Harvard Marcia Castro

18h

Brazil Conference discute o boom tecnológico no País

Momento da tecnologia no Brasil será debatido pela investidora e participante do Shark Tank Brasil Camila Farani, além do CTO da Neoway Rodrigo Barcia, da pesquisadora em Stanford Sabine Righetti e do sócio da Atlântico VC Julio Vasconcellos

Brazil Conference debate a desestatização das empresas brasileiras de infraestrutura

Painel será moderado pelo ex-vice-ministro do Planejamento Francisco Gaetani e conta com a participação do diretor de competitividade do ministério da Infraestrutura Mateus Szwarcwing, da diretora do Programa Nacional de Desestatização durante o Governo FHC, Elena Landau e do professor na Unicamp Marco Antonio Rocha

19h15

Brazil Conference debate sobre a justiça no sistema penitenciário brasileiro

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, media a discussão, que também conta com os painelistas Daniel Sarmento, professor na UERJ, Dora Cavalcanti, advogada criminalista e Emerson Ferreira, fundador do projeto Reflexões da Liberdade

Brazil Conference discute o poder econômico do brasileiro e a crise inflacionária

Moderado pela colunista do Estadão Eliane Cantanhêde, participam do último painel da conferência o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a professora na USP, Laura Carvalho, e o sócio do BTG Pactual, Eduardo Loyo