'Estadão' terá live com análises e apuração em tempo real das eleições 2020

Além da ampla cobertura sobre as eleições 2020 em suas plataformas digitais e na versão impressa, o Estadão terá live com análises e apuração em tempo real das disputas municipais nas principais capitais do País. A transmissão começa às 17h deste domingo, 15, logo após o fechamento das urnas.

Como o sistema eleitoral brasileiro é informatizado, o resultado das eleições municipais em boa parte do País deve ser conhecido poucas horas depois do término da votação no primeiro turno.

As lives serão apresentadas por jornalistas do Estadão e terão a participação de cientistas políticos e colunistas do jornal. A transmissão será feita pelo portal estadão.com.br e pelas redes sociais do jornal (Facebook, Twitter, LinkedIn) e pelo canal do Estadão no YouTube.

Desde sexta-feira, o Estadão iniciou a cobertura em tempo real das eleições municipais 2020.

O Estadão realizou debate com os principais candidatos a prefeito de São Paulo e fez 11 sabatinas com os nomes que têm representação no Congresso.