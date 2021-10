Nova direção de Redação do Grupo Estado

Informamos que, após liderar com sucesso as redações do Grupo Estado desde dezembro de 2015, João Caminoto encerra seu ciclo na empresa, deixando como legado importantes transformações no processo de produção jornalística e no formato de nossos produtos noticiosos em diversas plataformas.

A partir de 10 de novembro de 2021, a direção de Redação do Grupo Estado passa a ser comandada por Eurípedes Alcântara, que integrou a equipe de liderança da Revista Veja por 35 anos. Foi editor, editor-executivo, e correspondente em Nova York. De volta ao Brasil, foi diretor Adjunto até 2004, quando se tornou diretor de Redação e diretor Editorial do Grupo Veja, cargo que ocupou por 12 anos.

Desejamos a ambos sucesso em seus novos desafios.

Francisco Mesquita Neto

Presidente do Grupo Estado