'Estadão' promove debates sobre fake news e eleições

O Estadão promove, nesta terça-feira, 24, às 14h, o debate “O que esperar das eleições de 2022”, com mediação da repórter Adriana Ferraz, da editoria de Política, e a participação de Fernando Gallo, head de políticas públicas do Twitter Brasil, Diogo Rais, do Instituto de Liberdade Digital, e Manoel Fernandes, diretor executivo da empresa de consultoria Bites. O evento será dividido em duas partes, ambas com transmissão da TV Estadão.

Os movimentos que disseminam desinformação já estão organizados e promovendo um processo de tentativa de deslegitimação do processo eleitoral, ao denunciar fraudes inexistentes que envolvem urnas eletrônicas. Isso tem elevado as pressões para que as redes sociais reforcem seus sistemas de moderação de conteúdo.

Diogo Rais defende a moderação mínima por parte das grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs, mas principalmente quando o conteúdo representa danos aos direitos humanos. “E os direitos humanos incluem a democracia”, ressaltou. “Dizer que o sistema eleitoral é corrupto, falho, fraudulento é incentivar as pessoas a não votar e a não acreditar no voto. Isso se chama supressão do voto.”

Fernando Gallo, do Twitter, afirma que para haver um debate saudável, “Para garantir que as pessoas possam se expressar livremente e que tenhamos um debate saudável, a plataforma não pode ter, por exemplo, conteúdos de ameaças violentas que possam trazer danos ao mundo offline”.

Legislação

O debate retorna na sexta-feira, 27, também às 14h com o tema “Legislação: qual é o cenário para 2022”. Foram convidados Diego de Lima Gualda, diretor jurídico do Twitter para América Latina e Canadá, Carlos Affonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), e Aline Osorio, secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral e coordenadora do programa do tribunal que combate a desinformação eleitoral. A mediação será feita por Daniel Bramatti, editor do Estadão Verifica.