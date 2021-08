‘Estadão’ flagra chegada de blindados da Marinha na região de Brasília; veja fotos

BRASÍLIA – Um comboio militar com blindados da Marinha circulou na tarde desta segunda-feira, 9, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. O equipamento pesado do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) saiu do Rio de Janeiro, com destino à cidade Formosa, em Goiás, localizada a 90 quilômetros da capital federal. São blindados anfíbio de socorro médico dos fuzileiros navais.

O Estadão encontrou um comboio que seguia pela BR-020, na região de Planaltina, no Distrito Federal. Parte blindados anfíbio será enviada nesta terça-feira, 10, para a Esplanada dos Ministérios. Os militares pretendem oficializar um convite ao presidente Jair Bolsonaro, para que participe, na próxima semana, da chamada Operação Formosa, um evento de treinamento militar que acontece todos os anos desde 1988.

Está previsto um “desfile” do aparato bélico, no mesmo dia em que o Congresso Nacional tem previsão de votar a PEC do Voto Impresso, proposta de emenda constitucional que foi transformada na principal bandeira do governo Bolsonaro. Os oficiais da operação estão usando a expressão “apresentação” ao invés de “desfile”.