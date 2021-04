‘Estadão’ estreia ‘Por dentro da CPI’ com Eliane Cantanhêde

A CPI da Covid começou quente, na última terça-feira, 27, com embates acalorados entre senadores governistas e a maioria do colegiado; 7 dos 11 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito são independentes ou de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Mas o clima deve esquentar ainda mais, na próxima semana, com os primeiros e cruciais depoimentos a serem prestados na CPI. É o que prevê a colunista Eliane Cantanhêde, que estreia hoje na TV Estadão a série ‘Por dentro da CPI’.

A cada semana, sempre às sextas-feiras, Eliane vai analisar os principais acontecimentos na CPI, apresentando também os desafios da semana seguinte. De maneira ágil e objetiva, em comentários de até 5 minutos, a jornalista não apenas apresenta e discute os fatos, como traz os bastidores do inquérito. Neste episódio de estreia, ela apresenta os primeiros depoimentos da comissão, marcados para a próxima terça-feira.