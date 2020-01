'Estadão 145 anos': A importância da informação

A história dos 145 anos do Estado se confunde com a da liberdade de imprensa no Brasil. A publicação fundada por jovens idealistas republicanos em 1875 escolheu o caminho do jornalismo apartidário e profissional pelas mãos de Julio Mesquita, sem jamais abrir mão de seus princípios: a defesa da liberdade e de suas manifestações na sociedade, na economia, na política e na cultura do País.

Em seu aniversário, o jornal propõe um debate sobre a importância do jornalismo hoje, no Brasil e no mundo, nas mais diversas áreas do saber e da sociedade. É o que os artigos deste especial pretendem mostrar. Não só pela vivência de cada um de seus autores, mas também por meio da relação que eles estabeleceram com a publicação e sua história de credibilidade e informação de qualidade. Uma marca reforçada pela análise de seus colunistas e a opinião de seus editorialistas, em que inovação e olhar para os desafios do futuro não significam esquecer o passado.

O Estado, como mostram por meio de perspectivas diferentes o cientista político Luiz Felipe D’Ávila e o economista Marcos Lisboa, sempre cavou trincheira na luta pela democracia. E assim foi sempre percebido pelos leitores, que hoje vivenciam sua relação com o jornal em plataformas digitais e na versão impressa. Eles têm um espaço central nessa história e quatro deles contam aqui a importância do Estado e do jornalismo em suas vidas.

Por fim, reafirmar a centralidade dos jornais nas sociedades livres e a importância deles para o exercício da democracia e para a defesa da República não é pouco. É de Gilles Lapouge a frase que sintetiza a percepção e o sentimento destas páginas: