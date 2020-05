Desafeto de Regina participa de almoço com secretária e Bolsonaro no Planalto

BRASÍLIA - O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sergio Camargo, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 6, a participar do mesmo almoço no Palácio do Planalto em que estava a secretária de Cultura, Regina Duarte. Camargo e Regina viraram desafetos após a secretária tentar tirá-lo do cargo.

O encontro entre Bolsonaro e Regina foi marcado após o governo renomear para a presidência da Funarte o maestro Dante Mantovani, afastado do cargo logo após a posse da nova secretária de Cultura. No fim do dia, a nomeação foi suspensa, mas o gesto foi visto no governo como um processo de "fritura" de Regina.

Questionado após fim do encontro se a secretária continuará no cargo, Camargo desconversou. "Pergunte a secretária ou ao presidente. Não compete a mim decidir quem fica ou não no cargo", disse. Segundo ele, o almoço foi "agradável". "Hoje não houve divergência, foi um almoço muito agradável."

Além deles, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, participou do encontro

Como revelou o Estado, Bolsonaro está incomodado com a ausência de Regina em Brasília e acredita que a secretária é suscetível ao setor “todo de esquerda”. Já a secretária se sente desprestigiada e pressionada pela "ala ideológica" do governo.

O almoço com Regina, contudo, foi marcado para que os dois pudessem discutir a relação.

Em conversa com sua assessora de imprensa na manhã de terça-feira, 5, Regina relatou a surpresa com a nova nomeação de Mantovani e disse achar que o presidente quer demiti-la. O áudio foi gravado pela revista eletrônica Crusoé. “Que loucura isso, que loucura. Eu acho que ele está me dispensando”, diz trecho da conversa captada pela publicação.

Na secretaria de Cultura, o processo de “fritura” de Regina é tema recorrente entre os integrantes da pasta. A atriz de 72 anos tem ficado em sua residência em São Paulo durante a pandemia do coronavírus. Por integrar o grupo de risco, ela tem participado de reuniões por videoconferência. A ausência física, no entanto, intensificou os reveses que tem sofrido com o grupo ideológico do governo, avançando sobre as nomeações na Cultura.

Ao mesmo tempo, a secretária que aceitou o cargo no governo após ser cortejada pelo presidente e integrantes do governo acabou ficando isolada. Regina teve a escolha para o cargo defendida pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, como um nome para apaziguar os ânimos e recuperar a imagem do governo após a demissão em janeiro do ator Roberto Alvim, então secretário de Cultura que gravou um vídeo com referências ao nazismo.

Há alguns dias, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "infelizmente a Regina está trabalhando pela internet" e que esperava que ela estivesse mais próxima. “Eu gosto de conversar pessoalmente com as pessoas. A gente espera que restabeleça a normalidade rapidamente no Brasil para poder funcionar."

Nomeação

A indicação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares foi criticada principalmente pelo movimento negro. Camargo já rejeitou publicamente a existência de racismo no Brasil, além de ter opinado que a escravidão foi positiva para os negros brasileiros. Ele chegou a ter a nomeação barrada judicialmente, em uma decisão que depois caiu.

Sérgio Camargo foi nomeado presidente da Fundação Cultural Palmares no dia 27 de novembro de 2019 e teve sua nomeação suspensa poucos dias depois, em 4 de dezembro, pelo juiz federal substituto Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal de Sobral (CE). Após recurso da Advocacia Geral da União, Sergio assumiu o cargo no fim de fevereiro.