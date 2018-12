Ernesto Araújo deve reduzir secretarias no Itamaraty

O futuro ministro de Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, disse nesta sexta-feira, 21, que deve reduzir o número de secretarias do Itamaraty, sem detalhar como será a nova estrutura. Atualmente, o Ministério de Relações Exteriores (MRE) abrange nove subsecretarias-gerais – e respectivas coordenações, departamentos e divisões.

“Vai ter uma diminuição, mas não queria antecipar os dados do Itamaraty porque vai ter uma MP (medida provisória) conjunta”, disse Araújo na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Segundo Araújo, a orientação do futuro de governo é de reduzir o número de pessoas dentro de todos os ministérios, mas, como no Itamaraty a maioria dos cargos é de carreira, ele não detalhou como será o corte. “A orientação geral é diminuir cargo comissionado, então a gente vai se adaptar a essa orientação.”

Departamento do agronegócio

Mais cedo, o futuro ministro escreveu no Twitter que vai criar um departamento do agronegócio. Esse departamento vai ficar dentro de uma subsecretaria, explicou. “Estamos criando no Itamaraty um Departamento do Agronegócio para trabalhar junto com o Ministério da Agricultura na conquista de mercados internacionais. Daremos ao agro a atenção que no MRE ele nunca teve”, declarou na rede social.

Araújo afirmou também que pretende trabalhar para melhorar a imagem do agronegócio nacional e que o setor faz parte do projeto de "engrandecimento do Brasil". “Querem jogar a agricultura contra os ideais do povo brasileiro? Não conseguirão. O trabalho incansável, a fé, a inventividade, o patriotismo dos agricultores são a própria essência da brasilidade".