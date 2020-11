Equipe de TV é agredida durante reportagem em praia de Florianópolis

FLORIANÓPOLIS – Uma equipe de repórteres da NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, foi agredida nesta segunda-feira, 2, na praia do Campeche, em Florianópolis, quando fazia reportagem sobre aglomeração e desrespeitos às regras sanitárias de combate à covid-19.

A repórter Bárbara Barbosa e o repórter cinematográfico Renato Soder foram cercados por um grupo de pessoas que tentou impedir a equipe de fazer imagens de pessoas na faixa de areia e sem uso de máscara, que é obrigatório. O grupo ainda ameaçou quebrar os equipamentos. Bárbara sofreu arranhões quando teve o celular retirado das suas mãos por uma mulher. Toda a ação foi gravada.

A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina se manifestaram sobre o episódio e denunciaram “crimes de agressão, impedimento ao trabalho dos profissionais, cerceamento à liberdade de imprensa e atentado ao Estado Democrático de Direito”.

Na sexta-feira, 30, no início do feriado prolongado, o deputado Jessé Lopes (PSL) se manifestou nas redes sociais e recomendou que as pessoas saíssem de casa no feriadão para ir à praia: “Se puder, não use máscara”, escreveu o parlamentar. Após o episódio de violência contra os jornalistas na manhã desta segunda-feira, 2, o deputado voltou a se manifestar e criticou o trabalho da imprensa.

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) classificou a agressão como “atitude covarde, autoritária, intolerante e que demonstra falta de compreensão do papel dos jornalistas na sociedade.

“Além das agressões verbais e físicas, condenáveis em qualquer situação, o que houve foi também uma tentativa de impedir que a verdade chegue ao conhecimento dos cidadãos. Portanto, se trata de um ataque ao direito das pessoas de serem livremente informadas”, diz a nota.