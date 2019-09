Entrevista: 'O grande estímulo é para o diálogo'

Criada há sete anos, a RAPS tem como um dos pilares mostrar a importância da política para a população brasileira. A organização começou a atuar de forma efetiva em 2013, na esteira das manifestações daquele ano. “Em 2013, com as manifestações de rua, surge o desafio: como transformar a indignação dos movimentos em ações transformadoras?”, pergunta o presidente do conselho da entidade, Guilherme Leal. Segundo ele, é preciso aproximar a sociedade da política, apesar da insatisfação da população com o tema.

Leal já participou de eleições em 2010, quando foi vice da chapa encabeçada por Marina Silva. Na época, ambos eram do Partido Verde (PV). Entretanto, desde o surgimento da RAPS, ele tem tem atuado apenas no fomento da política de forma suprapartidária.

A hiperconectividade traz mais prejuízos ou benefícios para a democracia?

Eu não sei se tem como nós fazermos um balanço, por enquanto. Porque ela traz inúmeras possibilidades, não há dúvida: do controle social, da participação do cidadão com os seus representantes no parlamento. São benefícios inquestionáveis. E, ao mesmo tempo, existe essa dúvida sobre até que ponto ela estimula a radicalização ou a disseminação de uma desinformação por meio de fake News. Ela traz consequências também inquestionáveis. Então, eu acho que é um balanço a ser feito. Há ainda muita discussão, muita reflexão e também evoluções nas regulamentações, para permitir que os aspectos positivos prevaleçam.

Qual é a melhor forma de aproximar a população da classe política, diante do descrédito que esse grupo possui?

Esse é um ponto trabalhado que a RAPS tem procurado fazer, mostrando que a participação de cada um é fundamental, e de que a democracia começa com um exercício mais amplo da cidadania. Está em cada um de nós se envolver e não achar que o problema é do outro, que alguém virá resolver. Mas que somos todos nós que, coletivamente, construímos uma nação, uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais sustentável. O grande estímulo é para o diálogo, para a participação efetiva de todos nós. E para a abertura, obviamente, para a política e para que esse diálogo aconteça de forma coletiva.

Como entidades como a RAPS têm trabalhado, em meio à sociedade hiperconectada, para fortalecer a democracia brasileira?

Nós somos iniciativas de diversas naturezas, a principal delas é descriminalizar a política, perceber que sem ela sobra a barbárie, o confronto. Não há como evoluir sem o exercício da política. Nós temos buscado estimular esse debate. Temos muitos desafios na democracia brasileira e na democracia global, com as novas tecnologias, com os velhos e novos problemas. Acho que refletir conjuntamente com diversos atores sobre isso é uma contribuição para a democracia.

Como você avalia o papel da RAPS nesses sete anos de existência?

A RAPS surgiu em 2012 para conduzir a política brasileira a um lugar de protagonismo, sempre acreditando no diálogo, na diversidade e no respeito como forma de produzir reflexões e ações transformadoras por meio da amizade cívica. Em 2013, com as manifestações de rua, surge o desafio: como transformar a indignação dos movimentos em ações transformadoras? Isso foi um fator acelerador da nossa rede. Com o avanço cada vez mais forte da tecnologia e formas de comunicação, surgem os desafios, que merecem reflexão e aprofundamento.