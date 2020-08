Entidade tirou médicos de UBS para atender hospital de campanha no Anhembi

Alvo de uma operação que prendeu dirigentes no Rio de Janeiro há um mês, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) usou médicos contratados em unidades de saúde para atender o Hospital de Campanha do Anhembi, construído para atender exclusivamente casos do novo coronavírus. A suspeita é que a entidade tenha recebido duas vezes pelo serviço dos mesmos profissionais, ao misturar recursos de vários contratos que mantém com a Prefeitura de São Paulo.

O assunto foi abordado pelo presidente da Iabas, Cláudio Alves França, em uma sessão conturbada da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Quarteirizações, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A sessão terminou em confusão após os deputados constatarem que França e outro depoente, o assessor técnico Cassiano Ricardo da Silveira, haviam mentido ao dizer que não estavam na mesma sala (leia mais abaixo).

A Iabas foi contratada em março deste ano para administrar 561 leitos no pavilhão de exposições do Anhembi. Ao longo de quatro meses, entre abril e julho, houve sobra de vagas no hospital de campanha, e o contrato foi reduzido para cerca de 200 leitos, menos da metade da capacidade inicial. A Iabas recebeu um total de R$ 71,4 milhões para administrar o hospital de campanha. Na capital, a entidade é responsável por mais de 80 serviços no atendimento básico de saúde na cidade de São Paulo.

O presidente do instituto disse que o deslocamento de profissionais foi necessário em casos excepcionais, para cobrir a ausência de médicos que ficavam doentes ou não conseguiam comparecer ao trabalho. Ele também alegou que o atendimento nas unidades de saúde não foi comprometido.

"Estamos finalizando toda a parte da prestação de contas, e aquilo que não foi utilizado será devolvido para os cofres públicos", disse o presidente da entidade. "Eles são profissionais nossos do Iabas, não são profissionais exclusivos de uma unidade ou outra."

A discussão levantou dúvidas entre os deputados. "Se ele estava recebendo para manter o médico, ele está cobrando duas vezes? Ele abateu o dia que o médico deixou de trabalhar lá (na UBS), para não receber do contrato?", disse ao Estadão o presidente da CPI, deputado Edmir Chedid (DEM).

Conflito de interesse

Em depoimento à CPI, o assessor técnico Cassiano Ricardo da Silveira admitiu aos deputados que acumulou o cargo no conselho de administração da Iabas com um cargo público, em uma autarquia estadual. Silveira foi, até março deste ano, diretor do Serviço de Bucomaxilo no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe). Ele teve seu desligamento do órgão público concluído quando as tratativas para a contratação da Iabas no Anhembi já estavam em andamento.

Segundo os deputados, a situação pode configurar conflito de interesse pelo fato do local ter contado com verba estadual. Em março, o governo estadual anunciou o repasse de R$ 50 milhões para a Prefeitura, o que ajudou a custear o hospital de campanha no Anhembi. Durante a sessão, o assessor da Iabas negou qualquer irregularidade.

"Eu entendo que não existe nenhum vínculo meu, nenhum sendo funcionário do Iamspe, com o Iabas", justificou Silveira. "Eu não fui beneficiado em nada, não beneficiei ninguém, eu não mexo com gestão de recursos, não indico ninguém para fazer contrato com nada", disse. Aos fundos, era possível ouvir o advogado de Silveira ditando algumas palavras.

Confusão

Cerca de 15 minutos antes da sessão ser encerrada, quando o presidente da comissão já fazia as despedidas, o deputado Wellington Moura (Republicanos) pediu que o assessor técnico girasse sua câmera para mostrar o ambiente da sala em que estava. Durante a sessão virtual, o presidente da Iabas, Cláudio França, havia afirmado aos parlamentares que ele e o outro depoente estavam em salas separadas, cada um com seu respectivo advogado.

Quando o deputado pediu que Silveira girasse a câmera, a imagem do presidente da Iabas subitamente sumiu da sessão. O assessor técnico mostrou a imagem de seu advogado a seu lado, mas não apontou a câmera para a direita do vídeo.

"Ele saiu da sala, excelência", avisou o presidente da CPI ao deputado Moura.

Minutos depois, Cláudio França ressurgiu, dessa vez em uma sala com iluminação diferente. No fundo era possível notar que havia apenas uma janela, e não duas, como na sala em que França estava anteriormente. Ao abrir o microfone, ele e seu advogado insistiram que ele estivera sozinho na sala o tempo todo.

"Vossa excelência está fazendo juízo equivocado", disse o advogado de França, sem se apresentar. "É incrível o nível de desconfiança de vossas excelências e o nível de ofensas a mim."

Houve um momento de bate-boca. Enquanto a sessão prosseguia, era possível ouvir França dizer ao advogado: "não dá mais".

"Uma mentira traz muitas outras mentiras", disse o deputado Moura. Ele disse que as imagens deveriam ser analisadas para conferir se eles trocaram de sala. "É uma vergonha isso que nós estamos vivendo aqui."

Após a sessão, Chedid ressaltou que os parlamentares passaram a confiar muito pouco no depoimento dos dirigentes da Iabas. Após terem sido questionados se estavam "Se mente por quase nada, começa a perder a credibilidade de tudo que eles falaram", disse.