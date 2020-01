Entenda o que é a Casa Civil e suas atribuições

A Casa Civil é encarregada de acompanhar ações e projetos importantes para a Presidência da República. O órgão tem status de ministério e existe no Brasil desde 1938, chamado à época de “Gabinete Civil”. Atualmente é chefiada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

As atribuições da Casa Civil podem mudar de acordo com os chefes do Executivo. A pasta teve mais protagonismo em governos anteriores. Antecessor de Onyx no cargo, Eliseu Padilha foi peça-chave nas articulações políticas do governo de Michel Temer que levaram à aprovação da PEC do teto de gastos públicos.

Nos governos petistas, José Dirceu era o homem forte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e era apontado como seu provável sucessor, mas deixou a Casa Civil acusado de corrupção. Dilma Rousseff, então ministra de Minas e Energia, assumiu o cargo e ficou quase 5 anos na chefia do órgão. Sucedeu Lula na Presidência da República.

O perfil mais técnico ou mais político do chefe da Casa Civil variou ao longo das últimas décadas, mas seus ocupantes já foram considerados os braços direitos de ex-presidentes. Ao longo do governo Jair Bolsonaro, no entanto, as atribuições da pasta perderam força.

Em junho, o presidente fez uma reestruturação e transferiu a articulação política da Casa Civil para a Secretaria de Governo. Já a Subchefia de Assuntos Jurídicos, órgão por onde passam as principais decisões do governo, passou para a Secretaria-Geral da Presidência. Em troca, a Casa Civil recebeu o Programa de Parcerias de Investimentos - que o presidente anunciou nesta quinta-feira que vai transferir para o Ministério da Economia, esvaziando o poder de Onyx e levantando rumores de que Bolsonaro pretende fazer mudanças nos ministérios.

Qual é a função da Casa Civil?

Segundo a lei 13.844/2019, que dispõe sobre a organização dos órgãos da Presidência da República e ministérios, a função da Casa Civil é trabalhar em conjunto com o presidente e dedicar-se, em especial, a alguns pontos:

Na coordenação e na integração das ações governamentais

Na análise do mérito, oportunidade e compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais

Na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e das entidades da administração pública federal

Na coordenação e acompanhamento das atividades dos Ministérios e da formulação de projetos e políticas públicas

Na coordenação, monitoramento, avaliação e supervisão das ações do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e no apoio às ações setoriais necessárias à sua execução

Na implementação de políticas e de ações destinadas à ampliação da infraestrutura pública e das oportunidades de investimento e de emprego

Ainda de acordo com a lei 13.844/2019, a Casa Civil também tem a função de “coordenar, articular e fomentar políticas públicas necessárias à retomada e à execução de obras de implantação dos empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos”.

Quem é o atual ministro da Casa Civil?

Onyx Lorenzoni é o atual ministro da Casa Civil. Formou-se em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul entre 1995 e 2002. É deputado federal pelo Democratas (RS) desde 2003. Em 2018, recebeu 183 mil votos e foi o segundo deputado mais votado no Estado. Coordenou a transição de governo no final de 2018 e assumiu a Casa Civil no primeiro dia de governo de Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019.

O Democratas apoiou a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) em 2018, mas Onyx não seguiu as direções do partido e foi um dos principais articuladores da campanha de Jair Bolsonaro. Crítico ferrenho do PT, integra na Câmara a Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como “bancada da bala”.

Em 2017, Onyx foi citado na delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. O próprio deputado gravou um vídeo, em maio de 2017, assumindo que recebeu R$ 100 mil não declarados na disputa eleitoral de 2014. Ele pediu desculpas aos eleitores gaúchos.