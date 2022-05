Como tirar ou transferir o título de eleitor presencialmente

Com quase meio milhão de acessos ao portal nacional da Justiça Eleitoral, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nota confirmando que houve instabilidade em seus sistemas nesta segunda-feira, 2. O endereço www.tse.jus.br voltou ao normal no fim da tarde. Quem não conseguir acessar o site nestes últimos dois dias do prazo também pode ir até o cartório eleitoral mais próximo para solicitar a regularização do documento. Veja aqui a lista das unidades em todo o Brasil.

Confira a nota do TSE:

Na tarde desta segunda-feira (2), os portais e sistemas da Justiça Eleitoral apresentaram instabilidade devido ao alto número de acessos para regularização do título de eleitor. Somente até as 17h de hoje, foram realizados 431 mil atendimentos.

O prazo para que eleitoras e eleitores façam a emissão, regularização ou transferência do documento a tempo de votar nas Eleições Gerais de 2022 termina na quarta-feira (4).

As áreas técnicas responsáveis já trabalham para o restabelecimento das páginas e dos sistemas afetados.