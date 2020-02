Enquanto espera Marta, PDT de Ciro articula plano B e cogita apoio a Orlando Silva ou Márcio França

Enquanto o PDT espera uma decisão da ex-senadora e ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy sobre se lançar à prefeitura paulistana pela legenda, o partido também negocia a possibilidade de apoiar as eventuais candidaturas de Orlando Silva (PC do B) e Márcio França (PSB).

LEIA TAMBÉM > Datena sinaliza que prefere disputar o governo em 2022 do que a Prefeitura este ano

"Em São Paulo, está em fase de conversa. Estamos conversando com o Orlando, com o Márcio França. E também com a Marta Suplicy, sobre a possibilidade de ela se filiar ao PDT", afirmou ao Estado o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi.

"Ela não decidiu ainda se é candidata ou não. Quero que ela venha para ser candidata", acrescentou.

Silva está nesta quinta-feira, 6, em Sobral (CE), onde faz uma série de agendas com a família Gomes, sinalizando a possibilidade de uma aliança. Ao Estado, ele relatou que, ao passo que há uma aproximação com o PDT, o partido comunista não foi sequer procurado pelo PT.

"Não fomos procurados e nem imagino que sejamos", explicou ao Estado. O PC do B e o PT foram aliados históricos por anos e os comunistas apoiaram, em 2016, a candidatura do então prefeito petista Fernando Haddad (PT) à reeleição.

Nas eleições deste ano, porém, o PC do B decidiu lançar um nome próprio. De acordo com o presidente estadual da sigla, Rovilson Brito, não há chance de recuar da pré-candidatura de Orlando.

Além de se filiar ao PDT, Marta também cogita se filiar à Rede Sustentabilidade. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, colocou Marta em contato com lideranças locais da sigla, com quem ela deve se encontrar nos próximos dias.