Empresa diz que Dominguetti foi incluído ‘a pedido’ em comunicações com governo sobre vacina

WASHINGTON – O responsável pela Davati Medical Supply nos Estados Unidos, Herman Cárdenas, disse ao Estadão que o nome de Luiz Paulo Dominguetti Pereira foi incluído em comunicações com o governo brasileiro sobre oferta de vacinas da AstraZeneca apresentada pela companhia. O nome de Dominguetti foi incluído “a pedido”, de acordo com Cárdenas, sem explicar quem teria feito a solicitação.

Cárdenas afirmou, por e-mail, que Dominguetti “não é representante ou funcionário” da companhia e que “em nenhum momento” chegou à empresa solicitação para aumentar o preço da vacina.

“Incluímos o nome do Sr. Dominguetti no FCO (oferta) que apresentamos ao governo brasileiro porque nos pediram e presumimos que ele fosse representante deles”, afirmou Cárdenas, por e-mail.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Dominguetti disse ter aberto negociação com o governo em nome da Davati para vender 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Segundo ele, o então diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina de US$ 1 por dose para que a negociação avançasse, o que acabou não ocorrendo.

O Estadão questionou quem pediu para que o nome de Dominguetti fosse incluído nas negociações e se a empresa americana pressupôs que ele representava o governo brasileiro, mas Cárdenas não respondeu.

Em nota inicialmente divulgada pela empresa, a Davati afirmou que “não tem conhecimento de quaisquer discussões que possam ter ocorrido entre o Sr. (Dominguetti) Pereira e qualquer funcionário do governo”.