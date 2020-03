Embaixada da China mantém crítica a Eduardo Bolsonaro: 'Merece a confiança de eleitores?'

A Embaixada da China no Brasil voltou a rebater a declaração de Eduardo Bolsonaro (PSL) sobre o novo coronavírus. Em perfil oficial no Twitter, escreveu que as palavras do deputado são "absurdas" e "preconceituosas", além de "irresponsáveis". "Que dê uma guinada o mais rapidamente possível, já que a história nos ensina que quem insiste em ataccar e humilhar o povo chinês, acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé."

Sobre os argumentos usados pelo deputado em seu perfil oficial no Twitter nesta quinta, a Embaixada afirmou: "Mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado".

Em nota, Eduardo justificou que estimular o debate é função do parlamentar brasileiro. "Tendo para isso a prerrogativa da imunidade parlamentar (art.53, CF) como garantia constitucional, para que deputados possam exercer tal direito." O deputado disse ainda que jamais ofendeu o povo chinês e tal interpretação é "totalmente descabida".

O perfil da Embaixada aconselhou o deputado a buscar informações científicas em fontes como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e questionou se ele está cumprindo seus deveres como deputado. "Será que merece a confiança daqueles que votaram em ti?"

Crise diplomática

Na última quarta-feira, 18, o filho do presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais que a pandemia do novo coronavírus é culpa do país asiático. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, exigiu retratação do deputado e disse que ele feriu a relação amistosa com o Brasil e “precisa assumir todas as suas consequências”. No mesmo dia, o perfil da Embaixada disse que, ao voltar de Miami, Eduardo "contraiu vírus mental".

Em postagem no Twitter, Eduardo Bolsonaro republicou a mensagem de outro usuário, que escrevera: “A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês”. O parlamentar ainda acrescentou uma comparação com o desastre nuclear de Chernobyl e disse que o governo Xi Jinping, chamado por ele de “ditadura”, escondeu a epidemia.

“Quem assistiu (sic) Chernobyl (série sobre o desastre nuclear) vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução”, escreveu o deputado.

Repercussão

Diversas autoridades do País se manifestaram contra a fala de Eduardo Bolsonaro e uma crise diplomática entre os dois países. Em nome do Senado, o vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD-MG), encaminhou uma carta ao embaixador da China no Brasil pedindo desculpas, gesto também feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a declaração do deputado sobre a China não é motivo de estresse. “(A declaração) não é motivo de estresse, pois a opinião de um parlamentar não corresponde à visão do governo. Nenhum membro do governo tocou nesse assunto”, disse o vice-presidente ao Estado.

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também reforçou que a posição de Eduardo não reflete a do governo. Para o chanceler brasileiro, a reação de Yang foi "desproporcional" e feriu "a boa prática diplomática", de forma que o governo brasileiro espera agora uma retratação por parte do embaixador da China. Apesar de ter ressalvado que o deputado não "ofendeu o chefe de Estado chinês", Araújo disse também que as críticas do filho do presidente Jair Bolsonaro à China "não refletem a posição do governo brasileiro".

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou de “lamentável” e “irresponsável” a postagem em que o deputado federal. “Além do absurdo de minimizar a pandemia e convocar manifestações, ignorando protocolos mundiais de saúde, colocando em risco milhares de vidas, agora ele envergonha os brasileiros com declaração preconceituosa”, afirmou Doria, reforçando que o país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, a China comprou US$ 65,4 bilhões em produtos brasileiros.