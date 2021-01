Em UTI, Maguito Vilela toma posse como prefeito de Goiânia por meio de assinatura eletrônica

GOIÂNIA - O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), de 71 anos, tomou posse nesta sexta-feira, 1º, por meio de assinatura eletrônica. O documento foi enviado antes do início da solenidade. O vice Rogério Cruz, do Republicanos, assume a administração, enquanto, o emedebista segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein na capital paulista, em processo de recuperação após contrair a covid-19. Além dele, 35 vereadores assumiram o cargo para a legislatura 2021-2024.

Após solenidade de posse no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, na Universidade Federal de Goiás (UFG), Rogério Cruz seguiu para o Paço Municipal para ato simbólico de passagem de cargo junto a Iris Rezende (MDB) que deixa a prefeitura e se despede da vida política.

Um dos grandes desafios da gestão de Maguito recai na atenção ao atendimento da saúde pública em consequência da pandemia, além da preparação da população para a vacinação contra o coronavírus.

No transporte coletivo terá de buscar soluções para os problemas agravados pela pandemia, onde recentemente o Sindicato das Empresas de Transporte (SET), informou à prefeitura de Goiânia que possui dívida de R$ 75 milhões, e que o sistema poderia entrar em colapso total por falta de recursos para operação. Na educação, um problema antigo que vem desde o final dos anos 1990 é o déficit de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), e deve ter atenção da nova administração.

Desafogar o trânsito da capital é outro grande desafio da gestão de Maguito. Goiânia tem mais de 1 milhão e 248 mil veículos. Além disso, uma das grandes discussões para este ano, é a atualização do Plano Diretor que deve ser reformulado pela equipe de Maguito.

"Vamos fazer uma gestão transparente e simples, mas uma gestão acima de tudo voltada diretamente a cuidar da cidade, porque quando se cuida da cidade, você está cuidando das pessoas e é esse tipo de gestão que eu quero dar início", afirma o vice Rogério Cruz. A divulgação dos nomes para o secretariado municipal deve acontecer neste sábado, 2.