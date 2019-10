Em live, Bolsonaro não comenta crise do PSL

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro em sua live semanal na noite desta quinta-feira não mencionou a crise no seu partido PSL. Numa semana marcada por troca de cargos nas lideranças de governo e da legenda, com seus filhos sendo retirados do comando de diretórios estaduais e com especulações de trocas de legenda, Bolsonaro ignorou o assunto.

LEIA TAMBÉM > Flávio e Eduardo Bolsonaro são destituídos de diretórios do PSL

O presidente falou principalmente sobre medidas na Economia e começou a transmissão anunciando que a décima terceira parcela do Bolsa Família será paga também nos anos seguintes e não só em 2019, como prevê medida provisória assinada esta semana.

Segundo Bolsonaro explicou, o 13º do programa "está garantido para os outros anos", pois "vai entrar na LOAS", a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem um orçamento específico e concede benefícios a pessoas de baixa renda. A promessa de campanha de Bolsonaro era de que o benefício seria permanente, o que foi reforçado na transmissão ao vivo.

O presidente disse que a economia está dando sinais de melhora e com isso a tendência é não ocorrer mais contingenciamento do Orçamento da União neste ano. Segundo ele, fala-se muito em contingenciamento do passado, mas, segundo observou, contingenciamento é deixar de gastar e se entrar recurso na economia, libera. "Como está entrando recursos na economia, a tendência é não haver mais contingenciamento", disse

Ao lado de Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, da Havan, disse acreditar que no ano que vem serão criados quase 2 milhões de empregos. O presidente também destacou a criação de emprego no Nordeste.